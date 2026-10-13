Estreia electrizante: Citroën 2 CV regressa à estrada em 2028

É, de certeza, uma das estreias mais electrizantes do salão automóvel de Paris que abriu as portas ao público esta segunda-feira.

O Citroën 2 CV vai regressar às estradas europeias em 2028 como um hatchback citadino exclusivamente alimentado a electrões, por um preço que deverá fixar-se nos 15 mil euros.

Não deixa de ser uma ironia do destino o seu lançamento quando, em Janeiro do ano passado, a insígnia francesa descartou o modelo aos uma notícia avançada pela revista britânica Auto Express.

Neo retrofuturismo em alta

Bem mais pequeno do que o modelo original, o 2 CV Concept resgata o mesmo charme num carro que se quer simples, leve, prático e acessível.

Na sua base estão os critérios de homologação para a nova categoria eléctrica E-Car idealizada pela Europa, o que significa que irá posicionar-se entre os actuais Ami e ë-C3.

Nos seus 3,76 metros de comprimento, os estilistas da Citroën inscreveram numerosas referências a este 2 CV muito redondo, como se percebe nos faróis, na porta da bagageira e no amplo tejadilho em lona.

O pára-brisa quase vertical sobre um capô com vincos, os guarda-lamas arredondados, as rodas de 18 polegadas em aço, reforçam essa ligação

Minimalismo total a bordo

A nostalgia prossegue num habitáculo muito minimalista onde se destacam o volante de apenas um raio e o conforto proporcionado pelos bancos.

O dianteiro pode mesmo ser retirado para improvisar um pequeno espaço de piquenique, com esse espírito dado pelo protótipo a estar bem patente na pequena cesta montado no espaço da consola central.

O painel tradicional dá lugar a uma estrutura cilíndrica onde está montado o volante de um único raio, os principais comandos do carro e um visor quadrado de oito polegadas para o infoentretenimento.

E, como no ë-C3, a instrumentação com os principais dados da condução é exibido num visor longitudinal sob o pára-brisas.

O rádio baptizado como Radioën, também é removível para servir como uma pequena "caixa de som" conectada para continuar a ouvir música para onde quer que se vá.

Prático e barato

Sem dados técnicos sobre o 2 CV Concept, a insígnia francesa sempre adiantou que deverá pesar cerca de 1.000 quilos, limitando o tamanho da bateria, o consumo de energia e, sobretudo, o preço de venda.

Uma certeza é que deverá ser bem mais rápido e confortável do que o modelo original. resta agora saber quantas das ideias presentes no protótipo irão sobreviver no modelo de produção.

Se nada falhar, o hatchback citadino deverá chegar às estradas europeias em 2028 com um preço de entrada em redor dos 15.000 euros.

Texto: P.R.S.

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