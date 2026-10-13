Quase parecem ''irmãos'': Hyundai estreia Bayon e Tucson na Cidade-Luz

Os novíssimos Bayon e Tucson são as figuras de proa com que a Hyundai marca presença no salão automóvel de Paris que decorre até domingo.

O primeiro faz a sua apresentação mundial como um verdadeiro compacto urbano apontado ao segmento B-SUV apoiado num visual robusto e mais conectado do que nunca.

Já o segundo estreia-se na Europa com uma estética retocada, apoiado em motorizações electrificadas e no novo sistema de infoentretenimento Pleos Connect com assistente vocal Gleo AI.

Bayon maior e mais futurista

Não é nada fácil encontrar semelhanças entre o Bayon lançado em 2021 face à segunda geração que se estreou esta segunda-feira no salão automóvel de Paris.

Primeiro ponto a reter é o crescimento em todas as cotas face ao antecessor, como se percebe nos 4,25 metros que tem de comprimento por 1,81 de largura e 1,57 de altura.

Depois é o visual mais arrojado com que se exibe, apoiado em formas geométricas mais vincadas como já acontece em outros modelos da construtora sul-coreana.

Realce-se, no entanto, que o exemplar estreado conta com o acabamento desportivo N Line, o que reforça o seu dinamismo com elementos exclusivos como os pára-choques, as rodas e a saída dupla de escape.

Espaço alargado a bordo

A audácia estética prossegue no posto de condução com os ecrãs encurvados de 12,3 polegadas para a instrumentação e o infoentretenimento, com controlos verticais para a climatização e o volume do rádio.

O crescimento por fora do agora SUV compacto também beneficiou ligeiramente o espaço a bordo, ao aumentar para 2,60 metros a distância entre eixos num ambiente onde se destacam melhores materiais e acabamentos.

Beneficiada é também a capacidade da bagageira, que cresce de 411 para 450 litros mas a quem são "roubados" 43 litros na variante equipada com uma motorização híbrida inédita.

Na lista de equipamentos contam-se bancos dianteiros aquecidos e ventilados, câmara a 360 graus, ar condicionado automático bizona, e compatibilidade sem fios com Apple CarPlay e Android Auto.

100% híbrido na calha

O Hyundai Bayon mantêm sob o capô motorizações puramente a combustão apoiadas num bloco T-GDi de 1.0 litro com 90 ou 115 cv, e binário de 172 Nm.

Ambos podem ser alinhados com uma caixa manual de seis relações ou com uma transmissão automática de dupla embraiagem com sete marchas.

O B-SUV poderá acelerar dos zero aos 100 km/hora em 14,1 ou 10,8 segundos, segundo a versão em causa, com a velocidade máxima a atingir os 167 ou 180 km/hora, respectivamente.

Mais tarde chegará uma variante híbrida de 138 cv e 265 Nm, obtidos a partir dum bloco atmosférico GDi de 1.6 litros com 102 cv e 141 Nm e dum propulsor eléctrico de 32 kW (44 cv) e 170 Nm.

A associação motriz completa-se com uma caixa automática de dupla embraiagem com seis relações, dispondo ainda de travagem regenerativa adaptativa controlada através das patilhas no volante.

Tucson mais crescido

O Hyundai Tucson sofreu uma forte renovação por fora e por dentro, sem esquecer o reforço da vertente tecnológica no campo da assistência à condução.

Maior do que a geração que agora substitui, no acabamento N Line agora revelado assume 4,56 metros de comprimento por 1,90 de largura e 1,67 de altura.

As faixas luminosas em forma de "H" à frente e atrás, o perfil mais angular e a traseira mais quadrada, sem esquecer os arcos de roda mais pronunciados, dão a esta quinta geração uma personalidade mais marcante.

O habitáculo também passou por uma reformulação profunda, com materiais e acabamentos mais modernos e refinados.

O espaço a bordo ganhou mais alguns centímetros graças ao crescimento da distância entre eixos para 2,72 metros, com a bagageira a assumir 695 litros de capacidade.

Na variante N Line, o habitáculo recebe uma combinação cromática exclusiva Black Monotone contrastada com apontamentos a vermelho e decorações próprias desta linha mais desportiva.

Ergonomia assegurada

O SUV também evolui no campo das tecnologias embarcadas, seja nos sistemas de assistência à condução ou no infoentretenimento, ao estabelecer uma ligação mais firme com a gama eléctrica Ioniq da Hyundai.

Atrás do volante está um visor de 9,9 polegadas com os dados essenciais à condução, mas o destaque óbvio está no ecrã de 12,9 polegadas para o infoentretenimento, que é de 17 polegadas nas versões mais equipadas.

Novidade é o Pleos Connect da Hyundai estreado no Ioniq 3. Desenvolvido com base no Android Automotive, o sistema assume um desempenho mais ágil, dispondo ainda duma vasta biblioteca de aplicações.

O assistente de voz "inteligente" Gleo AI complementa a experiência com funcionalidades e informações através de comandos de voz e de dados em tempo real.

A ergonomia parece estar assegurada com a manutenção de controlos físicos para funções comuns como a regulação do ar condicionado ou do volume do rádio.

Aposta na electrificação

Para a Europa, o Hyundai Tucson conta com três níveis de electrificação associados ao bloco T-GDi de 1.6 litros e quatro cilindros, para além duma variante de 150 cv e 250 Nm sem qualquer apoio eléctrico.

A esta versão associa-se a uma caixa manual de seis marchas, com a variante micro híbrida com a mesma potência e binário a combinar-se com uma transmissão automática de dupla embraiagem com sete relações.

A proposta 100% híbrida de 245 cv e 380 Nm, associado a uma caixa automática de dupla embraiagem com seis marchas, permite uns rápidos 8,3 segundos dos zero aos 100 km/hora, com consumos de 5,2 litros/100 km.

O Tucson Plug-in Hybrid fecha a gama com os seus 292 cv e 380 Nm combinados, demorando apenas 7,9 segundos a cumprir os zero aos 100 km/hora.

A bateria de 17,1 kWh promete até 81 quilómetros eléctricos mas tem a desvantagem de ser recarregada apenas em corrente alternada a uns máximos 7,2 kW.

O SUV equipa ainda um conjunto abrangente de tecnologias Hyundai SmartSense, com sistemas de segurança activa e de assistência à condução concebidos para proporcionar maior protecção e confiança ao volante.

Texto: P.R.S.

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