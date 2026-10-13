Extremo no luxo e na potência: Bentley Torcal assume 888 cv eléctricos

A estreia oficial aconteceu há três semanas mas só no último fim de semana os entusiastas de automóveis de excepção puderam apreciá-lo em pleno no Zoute Grand Prix Car Week que aconteceu na Bélgica.

Em plano de destaque está o Bentley Torcal, primeiro 100% eléctrico do construtor britânico, que é também o modelo mais potente de sempre com os seus 888 cv e 1.350 Nm, e o segundo mais "pequeno" da gama.

Ainda sem preços definidos nem data de chegada ao nosso país, a entrega dos primeiros SUV deverão acontecer antes do próximo Verão.

Não passa despercebido

Com 5,01 metros de comprimento por 2,03 de largura com os retrovisores laterais recolhidos, e 1,68 de altura, o Bentley Torcal distingue-se de imediato na estrada pela gigantesca grelha iluminada que o decora.

Depois são as dimensões das próprias rodas, que podem ser de 22 ou 23 polegadas, que quase faz esquecer que é também o primeiro modelo a ostentar o logótipo redesenhado que a marca revelou no ano passado.

"Quadrado" quanto baste por fora, a decoração do habitáculo é luxuosa como se espera num Bentley: a pele, o alumínio e a madeira convivem com novos materiais, como é o caso da lã merino 100% certificada.

Os bancos aquecidos, ventilados e com massagem de série oferecem 16 regulações eléctricas, com os recursos tecnológicos a serem reforçados por 25 câmaras, radares e sensores distribuídos pelo SUV.

Lounge de luxo

A ergonomia é mantida com alguns comandos físicos para as funções mais comuns mas são os ecrãs a dominarem o posto de condução.

O ecrã de 12,25 polegadas para o infoentretenimento combina-se com o quadro de instrumentos digital de 14,25 polegadas, que pode ser complementado com um amplo visor head-up com realidade aumentada.

Espaço a bordo é o que não deverá faltar para os quatro ocupantes, mercê dos 3,02 metros que separaram os dois eixos, com o porta-bagagens a assumir 460 litros de capacidade, somando mais 90 litros sob o capô.

Potência diabólica…

Construído na plataforma PPE de 800 volts do grupo Volkswagen, em que é também montado o Porsche Cayenne Electric, o SUV britânico é proposto em duas variantes.

A versão base reivindica até 604 kW (821 cv) e 1.155 Nm, o que lhe permite cumprir os zero aos 100 km/hora em 3,4 segundos para uma velocidade máxima de 250 km/hora.

Já o Torcal S anuncia uns máximos 653 kW (888 cv) e 1.350 Nm para "voá-lo" em 2,9 segundos dos zero aos 100 km/hora, o que não deixa de ser impressionante para um carro que pesa mais de 2.700 quilos.

Os seus 260 km/hora de velocidade de ponta é apenas um "pormaior", destacando-se antes a bateria de 113 kWh brutos, recarregável a 400 kW, para uma autonomia combinada até 600 quilómetros em ambas as versões.

… com "barulho" de V8

Como no Porsche Cayenne Electric, o SUV equipa amortecedores activos que também controlam a inclinação da carroçaria, o que tornou dispensáveis as barras estabilizadoras convencionais.

De série é o eixo traseiro direccional e o sistema de travagem, com discos em aço de 420 mm à frente e de 370 mm atrás, substituíveis opcionalmente por discos carbono-cerâmicos.

E, para quem abomina o silêncio próprio dum "eléctrico", a Bentley criou uma assinatura sonora artificial que baptizou como Dynamic Symphony.

Em vez de gravar o barulho do seu V8 de 6.75 litros, a marca encomendou a composição desse som a uma série músicos que usaram bateria, viola e baixo, com o ritmo a variar segundo a aceleração e a velocidade.

O Bentley Torcal começa nos 200 mil euros no Reino Unido, subindo aos 230 mil euros com o Torcal S; para o nosso país ainda não há preços nem data de abertura das reservas.

Texto: P.R.S.

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