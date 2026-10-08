Mini Countryman Untamed Edition aposta no ''fora de estrada'' eléctrico

A Mini deu o tiro de partida para a estreia do Countryman Untamed Edition no Rebelle Rally que arrancou esta quinta-feira no Las Vegas Motor Speedway.

A prova irá assumir-se como uma exigente "pista de ensaios" em condições reais para o SUV compacto ao longo duns acidentados 1.800 quilómetros pelos estados americanos de Nevada, Califórnia e Utah.

O rali onde só participam equipas femininas faz parte do programa global de lançamento global desta edição especial, ao ligar a mais recente expressão de aventura à herança automobilística da Mini.

Afinações mais robustas

Pneus off-road, protecções de carroçaria específicas, e até mesmo uma tenda para montar no tejadilho são os muitos atributos aventureiros que o Mini Countryman Untamed Edition exibe.

A principal evolução técnica, no entanto, está na suspensão, que foi elevada em 15 mm. A distância ao solo aumentou 19 mm, ao passo que os ângulos de ataque, de transposição e de saída também melhoraram.

Sublinhe-se que, para a Europa, essa solução será oferecida apenas nas versões 100% eléctricas do Countryman E e Countryman SE ALL4.

Para uma melhor tracção em terrenos mais desafiantes, esta edição equipa pneus Pirelli Scorpion All Terrain Plus concebidos para esta proposta, montados em jantes exclusivas de 19 polegadas.

A Mini ajustou ainda as configurações do ABS, do controle de estabilidade DSC e da direcção para se adequarem à suspensão elevada e aos novos pneus.

Com o engate opcional, a sua capacidade máxima de reboque chega aos 2.000 quilos. O tejadilho suporta até 75 quilos em movimento.

Os 300 quilos que o tecto suporta com o SUV parado são mais do que suficientes para acomodar a tenda projectada especificamente para esta variante.

Estética off-road

Reafirmada nesta Untamed Edition está a identidade estética do Mini Countryman, com a grelha a adoptar uma estrutura mais vertical, e a moldura, placas de protecção e logótipos a exibirem a cor especial Dark Steel.

O visual off-road é reforçado pelas películas protectoras foscas nas rodas, soleiras e capô, para minimizar os impactos de cascalho.

Essa postura prossegue a bordo nos bancos desportivos em Vescin Nightshade Blue, tom contrastado pelos detalhes em Cornflower Blue e na consola central, agora com um desenho mais robusto.

Os tapetes em borracha, incluindo o do porta-bagagens, e o tecido escolhido para os revestimentos facilitam a lavagem após emocionantes aventuras na lama.

Para o nosso país, como acontece na Europa, o especial Untamed Edition está apenas previsto para as motorizações 100% eléctricas do SUV, para os quais as reservas já estão abertas.

Na versão Countryman E, com os seus 150 kW (204 cv) e 250 Nm, o preço começa nos 47.680 euros, com a bateria de 65 kWh úteis a prometerem uns combinados 498 quilómetros.

Já para o tracção integral Countryman SE ALL4, com 230 kW (313 cv) e 494 Nm alimentados pela mesma bateria para 446 quilómetros combinados, são pedidos 53.180 euros sem contar com as personalizações.

Texto: P.R.S.

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