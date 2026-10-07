Estreia em Outubro: Volkswagen troca ID.4 e ID.5 pelo ID. Tiguan

O "segredo" há muito tinha deixado de ser secreto: os eléctricos ID.4 e ID.5 vão desaparecer do catálogo da Volkswagen, para darem lugar ao novíssimo ID. Tiguan que está a ultimar os ensaios dinâmicos.

Com estreia anunciada no decorrer deste Outubro, nas primeiras imagens do SUV compacto ainda muito camuflado é possível perceber que se tratará mais duma actualização profunda do ID.4 do que um modelo totalmente novo.

É certo que a dianteira e a traseira adoptam uma linguagem estética em tudo semelhante à do recente ID. Cross mas as laterais quase não sofrem alterações.

"O Tiguan personifica a essência dum verdadeiro Volkswagen", sublinha Thomas Schäfer, director executivo da marca Volkswagen, e "com o ID. Tiguan, transportamos essa promessa para o futuro eléctrico".

Interior mais ergonómico

Com 4,62 metros de comprimento e uma distância entre eixos que deverá chegar aos 2,80 metros, o espaço a bordo deverá ser comparável ao do ID.4

O porta-bagagens deverá oferecer uma capacidade em redor dos 530 litros, a que se soma mais uns quantos litros no compartimento sob o capô para guardar os cabos de recarregamento.

Embora não haja imagens do interior do habitáculo, espera-se uma reformulação total com melhores materiais e acabamentos, assim como uma ergonomia mais refinada com botões físicos no volante e na consola central.

As motorizações e baterias deverão ser equivalentes às dos actuais ID.4 e ID.5, com a entrada na gama a poder fazer-se com a versão de 190 cv alimentada por uma bateria LFP de 58 kWh para 450 quilómetros de autonomia.

Na mesma linha está a variante de 286 cv com a bateria NMC de 77 kWh para 600 quilómetros, e a de 299 cv com transmissão integral 4MOTION, com o mesmo acumulador a propor até 560 quilómetros.

Não se espera um passo em falso com este novo ID. Tiguan mas, para não haver dúvidas, esta versão 100% eléctrica manter-se-á a par do "irmão" convencional, que continuará a ser vendido com motorizações a combustão e híbridas.

Texto: P.R.S.

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