Preços estão definidos: Audi A6 Allroad abre reservas nacionais

A estreia aconteceu em Junho mas só depois de passado o Verão é que foram avançados os preços e abertas as reservas nacionais do novíssimo Audi A6 Allroad para aventuras fora do asfalto.

Já na quinta geração, esta derivação da carrinha Avant apresenta-se mais marcante do que nunca numa carroçaria que se estende até aos 5,02 metros de comprimento por 2,10 de largura e até 1,51 de altura.

Marcada por um visual distinto, à conta de elementos estéticos próprios desta versão, a presença imponente na estrada é reforçada por jantes em liga leve que podem chegar às 21 polegadas.

A dinâmica fora do asfalto é assegurada pela direcção integral e pela tracção quattro, sem esquecer o papel da suspensão pneumática adaptativa, que é específica nesta variante.

Nos modos de condução Balanced, Comfort e Efficiency, o A6 Allroad fica 34 mm mais alto do que o A6 Avant equipado com uma suspensão equivalente, com o maior diâmetro das rodas a contribuir também para essa diferença.

Já nos modos específicos Offroad e Offroad+, a distância ao solo é aumentada em mais 15 mm para optimizar o comportamento em condições fora de estrada.

Sempre electrificado

Em estreia no A6 Allroad está um sistema de propulsão híbrido plug-in, a aliar um bloco 2.0 TFSI a gasolina de quatro cilindros com 252 cv e 380 Nm a um motor eléctrico de 105 kW (143 cv) e 350 Nm.

O resultado final são uns combinados 367 cv e 500 Nm, com a bateria de 25,9 kWh brutos a dar uma autonomia oficial de 95 quilómetros; pena só poder ser recarregada em 2h30 a uns máximos 11 kW em corrente alternada.

Já a micro híbrida V6 TDI de 3.0 litros com tecnologia de 48 volts debita 299 cv e 580 Nm, tendo como "companhia" um motor eléctrico para uns suplementares de 18 kW (24 cv) e 230 Nm nas acelerações.

Ambos equipados com uma caixa automática S tronic de sete relações, os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 5,5 e 5,4 segundos, respectivamente, com a velocidade máxima a bater nos 250 km/hora.

Com chegada prevista aos concessionários nacionais neste trimestre, o Audi A6 Allroad e-hybrid quattro arranca nos 85.120 euros enquanto o Audi A6 Allroad TDI quattro quattro começa nos 95.282 euros.

Texto: P.R.S.

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