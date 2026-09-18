Dongfeng reforça gama com dois SUV; os preços do Vigo e do Mage

As reservas estão abertas desde meados de Agosto mas só esta quinta-feira a Dongfeng estreou oficialmente o Vigo 100% eléctrico e o Mage híbrido plug-in, acompanhados dos respectivos preços.

O Mage marca a estreia nacional da tecnologia híbrida plug-in Mach PHREV 3 Power da insígnia chinesa, num conjunto motriz que alia um bloco turbo de 1.5 litros a um propulsor eléctrico para 279 cv e 580 NM combinados.

A bateria LFP de 17 kWh com recarga DC promete 86 quilómetros de autonomia (até 136 quilómetros em ciclo urbano), para um consumo combinado em redor dos 2,2 litros/100 km, ou 5,3 litros com o acumulador descarregado.

Espaço e tecnologia no Mage

Apontado preferencialmente às famílias, o Mage assume os códigos de estilo comuns aos SUV de médio porte nos 4,69 metros que tem de comprimento, com a enorme asa superior em V a disfarçar o formato coupé.

O interior é espaçoso como permitem os 2,78 metros que separam os dois eixos, com a bagageira a chegar aos 525 litros, num habitáculo marcado por materiais e acabamentos de qualidade; nem sequer falta o tejadilho panorâmico.

Painel de instrumentos de 10,25 polegadas, com ecrã de 14,6 polegadas para o infoentretenimento, compatibilidade Apple CarPlay e Android Auto, e um conjunto abrangente de apoios à condução marcam o ambiente tecnológico.

Vigo com postura vigorosa

Com origem na palavra vigorous inglesa de vigoroso, e não tanto da cidade galega, o Vigo reforça a vertente 100% elétrica da Dongfeng, representada até agora pelo citadino Box com os seus 340 quilómetros de autonomia.

A distância combinada é a mesma mas agora num SUV compacto com 4,31 metros de comprimento, com a área frontal muito compacta a ser distinguida por ópticas LED com uma assinatura luminosa em L invertido.

As laterais muito limpas terminam numa traseira marcada por um porta-bagagens com abertura bipartida, com a porta inferior a poder ser convertida num banco ou numa mesa de apoio nos momentos de lazer.

Feito para a cidade

Com 2,72 metros a separarem os dois eixos, assume um habitáculo espaçoso para cinco adultos, com a bagageira a ser generosa quanto baste graças aos seus 500 litros de capacidade.

A divisória horizontal do porta-bagagens esconde mais 72 litros suplementares num espaço configurado para acolher uma roda sobresselente.

Muito digital a bordo, o posto de condução comporta um pequeno painel de 8,9 polegadas para a instrumentação, e um ecrã de 12,8 polegadas para o infoentretenimento.

Os bancos dianteiros podem ser reclinados quase até à horizontal, para criar uma área de descanso com dois metros enquanto se espera, por exemplo, pelo recarregamento da bateria.

Esse acumulador LFP de 51,9 kWh para 340 quilómetros de autonomia (521 quilómetros em ciclo urbano), com função V2L e recarregável até 67 kW DC, alimenta o motor de 120 kW (163 cv) e 230 Nm às rodas dianteiras.

Garantias alargadas

Apenas disponíveis numa única versão, o Dongfeng Mage Power-3 1.5T PHREV é proposto por 34.997 euros, enquanto o Dongfeng Vigo One Edition custa 33.307 euros.

A beneficiá-los está uma garantia de sete anos ou 300.000 quilómetros para o veículo, e de dez anos para a bateria de alta tensão sem limite de quilómetros.

Texto: P.R.S.

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