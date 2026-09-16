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GP Portugal de F1 regressa em 2027 ao Algarve; bilhetes à venda na segunda-feira

A FIA anunciou o calendário completo do Mundial de Fórmula 1 para 2027, com o Grande Prémio de Portugal em plano de particular destaque para os aficionados nacionais depois duma ausência de seis anos.

A prova no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, está marcada para o fim de semana de 18 a 20 de Junho, naquela que é a nona das 24 etapas da competição, estando também garantido o regresso em 2028.

A primeira das quatro fases de venda dos bilhetes arranca na próxima segunda-feira, 21 de setembro, exclusivamente através da plataforma oficial portugalf1gp.com.

Nesta fase inicial estarão disponíveis bilhetes gerais de três dias, lugares sentados em todas as bancadas e opções de hospitalidade, mas só na data de abertura das vendas se saberão os respectivos preços.

Jaime Costa, director executivo do AIA, destaca a importância do regresso da prova ao nosso país. "A última época em 2021, deixou pilotos, equipas e público impressionados com a nossa estrutura", sublinhou em comunicado.

O GP Portugal tem um potencial económico estimado em 150 milhões de euros, de acordo com André Gomes, presidente do Turismo do Algarve.

Serão "centenas de milhares de pessoas ao longo dos vários dias do evento", com efeitos económicos na hotelaria, restauração, transportes, comércio e serviços, bem como nas empresas e fornecedores da região.

Texto: P.R.S. com Lusa

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