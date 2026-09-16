Volkswagen ID.3 GTI: 326 cv de raça para mais de 600 km eléctricos

A febre pelos GTI eléctricos começa cada vez mais a tomar forma: agora é a Volkswagen a pegar na sigla para exaltar todo o poder dos 326 e 545 Nm passados às rodas traseiras do ID.3.

Aqueles números fazerem do compacto o desportivo mais potente de sempre da marca germânica, ao superar por 1 cv os 325 cv e 420 Nm do Golf GTI Edition 50, lançado em 2026 para celebrar os 50 anos daquela nomenclatura.

Os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 5,6 segundos com a "ajuda" do Launch Control, para uns máximos 200 km/hora limitados por via electrónica.

Percebe-se que este ID.3 GTI opta por "ignorar" a velocidade máxima dum Golf a gasolina para se preocupar com as recuperações que a disponibilidade imediata do binário lhe permite.

Bem "colado" à estrada

Um baixo centro de gravidade, os amortecedores adaptativos a "despontarem" do chassis desportivo DCC e a direcção progressiva devem preservar a agilidade esperada num espécime desta natureza.

Para tal basta clicar no botão GTI que está agregado ao volante – Eco, Comfort, Sport e Individual são os outros modos de condução – para aqueles parâmetros se ajustarem em simultâneo nesta configuração mais desportiva.

O espetáculo fica de imediato assegurado com a instrumentação a passar a vermelho, e com o habitáculo a ser invadido pela sonoridade própria dum motor a gasolina num "eléctrico" onde, por princípio, reina o silêncio.

A alimentar toda esta "maquinaria" está uma bateria NMC de 79 kWh úteis para uns combinados 601 quilómetros de autonomia face a um consumo médio de 14,5 kWh/100 km.

Estes valores carecem de homologação, já que o desportivo agora estreado é descrito como um modelo de pré-produção, o mesmo acontecendo com os 29 minutos que demora a carregar dez a 80 da bateria a 183 kW DC.

Vermelho a transbordar

Como porta-estandarte da sigla GTI, já que o ID. Polo GTI deve representar a entrada na gama, este ID.3 vitaminado, assume uma decoração própria para exaltar as emoções de qualquer adepto de desportivos com raça.

Essa aposta começa logo no exaltante Tornado Red que pinta a "chapa", num tributo bem conseguido à segunda geração do Golf GTI lançado com aquela cor na década de 80.

O pára-choques frontal, com a entrada de ar em colmeia como acontece no difusor traseiro, e detalhes a vermelho no lugar onde deveriam estar os ganhos de reboque num carro de pista, ganham evidente destaque.

A faixa vermelha sob o capô exibe no canto direito o a sigla GTI iluminada enquanto as jantes Wörthersee de 20 polegadas em liga leve remetem para as rodas que equipavam o Golf GTI Pirelli de 1983.

Tributo ao primeiro GTI

A bordo, os bancos envolventes ganham o padrão Superclark e pespontos a vermelho nos estofos numa reinterpretação do axadrezado do Golf GTI de 1976.

O posto de condução assume um painel de instrumentos de 10,25 polegadas, complementado por um ecrã de 12,9 com o sistema de infoentretenimento Innovision, e por comandos físicos para a climatização e o volume do rádio.

Como opcionais estão à escolha o tejadilho panorâmico, as funções de massagem e de memória para os bancos desportivos premium, o visor head-up com realidade aumentada, e a bomba de calor, entre várias outras soluções.

A bateria dispõe da função Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos externos como a bateria das duas bicicletas eléctricas transportadas num suporte próprio na traseira.

Apoios evoluídos à condução

Os assistentes à condução de série são os comuns para um desportivo desta categoria, sendo opção a nova função de memória do Park Assist Pro e a mais recente geração do Travel Assist.

Pela primeira vez, o sistema de assistência à condução com controlo longitudinal e lateral passa também a reagir aos semáforos, travando automaticamente até parar o compacto se o sinal luminoso passar a vermelho.

O Volkswagen ID.3 GTI tem chegada prevista aos concessionários nacionais no primeiro trimestre de 2027 mas até lá deverá conhecer-se o preço antes das reservas serem abertas.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?