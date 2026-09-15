Volvo XC60 e XC90 híbridos 'plug-in' têm nova bateria para irem mais longe do que nunca

Já lá vão dez anos sobre os lançamentos dos actuais XC60 e XC90 para agora a Volvo revitalizar as variantes híbridas plug-in com uma bateria de maior capacidade para distâncias eléctricas bem para lá dos 150 quilómetros combinados.

A evolução daqueles SUV não passa apenas pelo plano técnico: também a fisionomia evoluiu, com o primeiro a aproximar-se visualmente do recém-estilizado XC40, enquanto o XC90 actualizou-se com novas valências tecnológicas.

A decoração dos habitáculos também não ficou para trás, com os dois a ganharem novos revestimentos, enquanto o sistema de infoentretenimento passa a contar com o Google Gemini.

Ainda sem preços definidos mas que poderão ser bem superiores aos dos dois modelos actuais, fica por saber quando abrem as reservas para os XC60 e XC90 híbridos plug-in de longo curso.

Renovação estética…

Já passou uma dezena de anos sobre a chegada da segunda geração do XC60 às estradas mundiais mas não será ainda que o equivalente EX60 eléctrico o irá substituir.

O SUV segue os passos do XC40 agora renovado nesta terceira reestilização, ao equipar-se com novos pára-choques, capô, grelha, guarda-lamas dianteiros, grupos ópticos, assinaturas luminosas, e porta da bagageira.

A bordo assinalam-se novos revestimentos, a realçarem o ambiente premium a bordo, e a entrada em cena do Google Gemini, enquanto os sensores também foram devidamente actualizados para reforçar a resposta dos apoios à condução.

… e motorizações mais potentes

Mesmo com todas estas evoluções estéticas e tecnológicas, o principal interesse no Volvo XC60 está mesmo na maior autonomia das versões plug-in, mantido que está o B5 AWD com o bloco turbo de 2.0 litros com 250 cv e 360 Nm micro híbridos.

Os T6 e T8 híbridos plug-in com tracção integral passam a ser Long Range, mantendo como base o mesmo motor turbocomprimido de 2.0 litros mas agora associado a um propulsor eléctrico mais potente de 130 kW (177 cv) e 309 Nm.

O resultado final são 357 cv combinados para o primeiro exemplo, e 461 cv para o segundo, para acelerações dos zero aos 100 km/hora em 5,7 segundos e em 4,8 segundos segundo a mesma ordem.

A apoiar todo este poder na estrada está uma nova bateria de 41,2 kWh brutos, quando antes não passava dos 18,8 kWh, para cerca de 200 quilómetros de autonomia no T6 AWD Longe Range PHEV, e até 189 quilómetros no T8 AWD Longe Range PHEV.

A instalação deste acumulador de maior dimensão obrigou também a uma completa reformulação da área central do chassis, que no habitáculo se percebe com a maior altura dos bancos traseiros.

Único senão está mesmo na fase de carregamento: apenas é admitida uma potência máxima de 11 kW em corrente alternada, ficando de fora a mesma tarefa em corrente contínua.

XC90 passa dos 160 km

O XC90 híbrido plug-in ganhou a nova nomenclatura T8 AWD Long Range PHEV ao receber as mesmas actualizações técnicas do XC60, incluindo o Google Gemini para o sistema de infoentretenimento.

Sem qualquer alteração estética por fora ou por dentro, a novidade está no aumento da potência motriz e, principalmente, no alargamento da autonomia eléctrica para uns combinados 163 quilómetros com a mesma bateria de 41,2 kWh.

À semelhança do "irmão" mais pequeno, não se conhece o preço do SUV de grande porte para o nosso país, nem quando as reservas irão abrir.

Texto: P.R.S.

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