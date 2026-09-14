Kia Xceed renova-se com mais tecnologia e visual mais afirmativo

A Kia prossegue a sua ofensiva no mundo automóvel com lançamentos, actualizações ou substituições de vários modelos numa rápida sucessão.

Desta vez é o Xceed a ganhar nova cara em formato crossover nesta segunda revitalização do original, sempre segundo a filosofia estética Opostos Unidos, que já tem os preços definidos e as reservas abertas no nosso país.

A evolução estética percebe-se no novo desenho do capô, assim como na revisão da grelha, pára-choques, guarda-lamas, faróis, farolins, e porta da bagageira, numa ligação evidente ao renovado Kia Stonic, com o conjunto a ser realçado por novas jantes.

Habitáculo reformulado

Um visor de 23,5 polegadas destaca-se sobre o tabliê, a juntar a instrumentação e o infoentretenimento, compatível com o Kia Connect, num habitáculo mais moderno e refinado que segue em linha com as produções mais recentes da marca.

A postura de carro de família é confirmada pelos 426 litros que o porta-bagagens tem de capacidade, mas que baixa para os 380 litros na variante com motorização micro híbrida.

Comum na gama a partir da linha Dynamic estão a câmara traseira e os sensores de estacionamento, iluminação full LED, "máximos automáticos", vidros traseiros escurecidos, barras de tejadilho longitudinais e jantes em liga leve de 16 polegadas.

A variante Drive acrescenta ar condicionado automático bizona, jantes em liga leve de 18 polegadas, faróis LED de nevoeiro. bancos em tecido e com regulação do apoio lombar.

Já o topo de gama Tech soma de série o painel de instrumentos com 12,3 polegadas, sistema de arranque sem chave, selector de modos de condução, porta traseira elétrica e carregador sem fios para telemóvel.

No domínio da segurança e da assistência ao condutor, o Kia XCeed integra uma longa lista de equipamentos de série, independentemente do nível de equipamento escolhido.

Com ou sem micro hibridação

A compor a gama do Kia Xceed está uma motorização 100% a gasolina nas versões Dynamic e Drive, apoiada no bloco T-GDi de 1.0 litro, com os 115 cv e 200 Nm a serem passados às rodas dianteiras através duma caixa manual de seis relações.

Já a variante Tech comporta o mesmo motor com potência e binário equivalentes, mas auxiliado por uma micro hibridação de 48 volts e uma transmissão automática de sete relações com dupla embraiagem.

Os modos de condução Eco, Normal e Sport foram recalibrados nesta opção, para uma distinção mais evidente das preferências de condução.

O crossover viu a suspensão traseira multibraços ser reafinada, assim como o isolamento acústico, para que as vibrações e os ruídos dessa região cheguem mais filtrados ao interior do habitáculo.

Versão Preço Campanha "Chave na Mão" 1.0 T-GDi 6MT Dynamic Desde 26.500 euros 25.490 euros 1.0 T-GDi 6MT Drive Desde 28.500 euros 27.490 euros 1.0 T-GDi MHEV 7DCT Tech Desde 32.000 euros 30.490 euros

Texto: P.R.S.

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