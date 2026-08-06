Recorde do Guiness: Nissan Qashqai e-Power ''rola'' 2.000 km sem reabastecer

Será possível conduzir quase 2.000 quilómetros com o atesto de um único depósito de combustível com 55 litros? Pois a Nissan acaba de confirmá-lo com o Qashqai e-Power… e a marca até já foi registada no Guiness World Records!

Aquela proposta passa a deter o recorde da maior distância percorrida por "um SUV eléctrico não recarregável de autonomia alargada", ao viajar 1.980 quilómetros na Colômbia sem fazer qualquer paragem para reabastecer.

O resultado final é mais do que notável, ao representar um consumo real de 2,78 litros por cada 100 quilómetros contra os 4,5 litros oficiais avançados pela construtora segundo o ciclo combinado WLTP.

A marca foi estabelecida de 14 a 17 de Julho entre Bogotá e o Mar das Caraíbas, num percurso que comportou diversos tipos de estrada, condições de tráfego e tipos de condução, e sempre sob a vigilância dos juízes do Guiness World Records.

O feito segue-se aos testes de longa distância bem sucedidos no Reino Unido e na Tasmânia, Austrália, com a insígnia japonesa a demonstrar como o e-Power oferece eficiência, autonomia e experiência de condução semelhante à de um "eléctrico".

Recorde-se que o Nissan Qashqai foi renovado por fora e por dentro em 2024, para depois promover no ano passado a reformulação técnica desta tecnologia 100% híbrida para reduzir os consumos de forma substancial.

Nuclear nesta evolução está a nova unidade de propulsão modular 5 em 1, que agrupa num conjunto mais leve e compacto o motor eléctrico, gerador, inversor, redutor e multiplicador de binário.

O bloco turbo de 1.5 litros a gasolina também foi revisto, aumentando em 42% a eficiência térmica com a estabilização da combustão dentro do cilindro, assumindo uns combinados 193 cv e 330 Nm.

O Nissan Qashqai e-Power tem um preço de partida de 44.500 euros no nosso país, com a entrada na gama a fazer-se com a versão micro híbrida de 140 cv desde os 33.400 euros.

Texto: P.R.S.

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