DS Nº 7: requinte num SUV com mais de 700 km eléctricos

Tecnologia, conforto e classe: estas são as palavras-chave que a DS Automobiles tem assumido na sua estratégia nos últimos anos e tudo isso está bem patente no novo DS Nº 7.

A renovação deste premium – bestseller da marca -, que engloba propostas eléctricas e micro híbridas, destaca-se pelo seu visual requintado, com uma comodidade interior perfeita para viagens de longo curso em família.

Os ensaios internacionais na Provença francesa contaram com o Hybrid 145, com os óbvios 145 cv a serem conseguidos pela união dum bloco turbo de 1.2 litros e três cilindros com 136 cv e 230 Nm, a um propulsor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 55 Nm.

Potentes e dinâmicos…

O destaque foi dado à gama 100% eléctrica E-Tense, exemplificado pelo FWD Standard Range com os seus 169 kW (230 cv) e 343 Nm, e pelo FWD Long Range, com 180 kW (245 cv) e 343 Nm.

O topo de gama E-Tense AWD Long Range, com os seus 257 kW (350 cv) e 509 Nm, assume todo o seu poder na estrada ao cumprir em 5,4 segundos os zero aos 100 km/hora.

Todas estas motorizações eléctricas beneficiam duma função Boost que acrescenta pontualmente nas acelerações mais 30 cv ao FWD (260 cv), 35 cv ao FWD Long Range (280 cv) e 25 cv ao AWD Long Range (375 cv).

… com FWD long Range no topo

O DS Nº7 E-Tense FWD Long Range é o que tem despertado mais "água na boca" e muito por causa da autonomia: são 740 quilómetros em ciclo misto, ou 480 quilómetros em auto-estrada, sem a "ansiedade" de estar sempre a calcular em que posto de carregamento terá de parar.

Outra das vantagens é que a bateria de 97,2 kWh (73,7 kWh para o E-Tense FWD Standard Range com 543 quilómetros de autonomia), carrega dos 20 aos 80% em 27 minutos.

Como o sistema suporta o carregamento à potência máxima de 160 kW DC de forma estável entre os 20 e os 55% de capacidade da bateria, é possível recuperar cerca de 200 quilómetros somente em dez minutos.

Renovação com melhor visibilidade

Lançado em 2018, depressa o DS 7 se tornou o campeão de vendas da marca gaulesa, para agora ser alvo da sua primeira renovação.

Nas dimensões, o DS Nº 7 ganha 7 cm no comprimento face ao antecessor, para 4,66 metros, com a distância entre eixos a crescer também 5 cm, para 2,79 metros.

Já a altura do SUV, com osseus 1,63 metros, é praticamente igual ao do antecessor, bem como os 1,90 metros que tem de largura.

Onde a diferença é mais visível é no tamanho do tecto panorâmico, que aumenta em 40%, e dos vidros traseiros, cujo tamanho cresce 30% para uma melhor visibilidade do condutor e acompanhantes.

Se tiver uma viagem grande para fazer e muita "tralha" para levar, o tamanho da bagageira não será um entrave: os 560 litros de capacidade total garantem muito espaço para que não tenha de abdicar de nada.

Conforto premium com direito a... massagens!

Dentro do habitáculo, não falta conforto em condições que superam a concorrência, com a climatização a ser um dos pontos fortes.

Quem for à frente será mais privilegiado graças ao sistema DS Neck Warmer, a soprar ar directamente para a zona do pescoço, e ao sistema de massagem Cat Paw, com três níveis de intensidade, para tornar a viagem ainda mais relaxante.

O sistema de som é o Focal 3D Electra, com 14 altifalantes a debitarem 690 watts de potência, num habitáculo bem insonorizado a deixar todos os ruídos do lado de fora.

Desfrutar das curvas em montanha…

Tivemos a oportunidade de desfrutar em França de um DS Nº 7 E-Tense FWD Long Range, num ensaio que incluiu nacionais e auto-estradas na região de Provença.

Mal entrámos no carro e fechámos a porta (com alguma força, pois nem sempre fecha à primeira), vimos um computador de bordo simples, mas bastante completo.

O ecrã multimédia de 16 polegadas é suportado pelo sistema DS Iris com base Android para o infoentretenimento, e por um assistente de voz com ChatGPT integrado.

Há vários botões físicos que se mantêm no volante e no tabliê, evitando que se tenha de aceder ao monitor para as regulações mais comuns como a climatização.

… sem entrar em desequilíbrio

Rapidamente percebemos que se trata de um carro que pede "pezinhos de veludo" pois os 245 cv que o motor debita fazem sentir-se a cada aceleração. Não ficámos colados ao banco mas foi preciso cuidado para estar dentro dos limites de velocidade.

Ao nível da travagem, a nota é também positiva, sendo que poderá sempre pedir-se a ajuda das patilhas no volante para forçar a regeneração, ou para activar o modo One Pedal.

A suspensão é outra garantia de conforto, dada a suavidade com que se desliza sobre buracos, lombas ou outras irregularidades no piso. Apesar de ser um SUV alto e com um peso bem acima das duas toneladas, o que não lhe falta é estabilidade em curva.

A tecnologia DS Active Scan tem um papel essencial para essa postura: a câmara no pára-brisas faz a leitura do piso e adapta individualmente a acção dos amortecedores em milissegundos.

Assim, a condução pelo terreno montanhoso e pelas curvas apertadas das estradas que ligam as cidades de Mons, Grasse, Montauroux e Fayence foi segura, sem deixar de desfrutar da sensação de ter um carro potente nas mãos.

Hybrid 145 mais plácido

Tivemos ainda a oportunidade de experimentar o DS Drive Assist 2.0 para a condução semi-autónoma, uma ferramenta que ajuda a tornar as viagens mais tranquilas.

O sistema é bastante fiável no ajuste da distância para os carros que seguem à frente, assim como a regular a velocidade à entrada das curvas.

Depois deste primeiro teste, passámos para o segundo ensaio com o DS Nº7 Hybrid 145… e tivemos saudades do silêncio do motor eléctrico.

A agilidade na condução manteve-se, embora sem o mesmo poder de arranque do "irmão" eléctrico. Algo que é natural, visto que o E-Tense FWD Long Range vai dos zero aos 100 km/h em 7,8 segundos, e o micro híbrido só o consegue em 10,4 segundos!

Versão Acabamento Potência / Binário Bateria Autonomia Preço

Hybrid 145 Nº7 145 cv / 230 Nm 0,89 kWh x x x x x x x Desde 45.500 euros Hybrid 145 Pallas 145 cv / 230 Nm 0,89 kWh x x x x x x x Desde 49.000 euros Hybrid 145 Étoile 145 cv / 230 Nm 0,89 kWh x x x x x x x Desde 52.200 euros Hybrid 145 La Première 145 cv / 230 Nm 0,89 kWh x x x x x x x Desde 58.500 euros E-Tense FWD 230 Nº7 230 cv + 30 cv / 343 Nm 73,7 kWh Até 543 km Desde 49.400 euros E-Tense FWD 230 Pallas 230 cv + 30 cv / 343 Nm 73,7 kWh Até 539 km Desde 53.200 euros E-Tense FWD 230 Étoile 230 cv + 30 cv / 343 Nm 73,7 kWh Até 520 km Desde 56.500 euros E-Tense FWD 230 La Première 230 cv + 30 cv / 343 Nm 73,7 kWh Até 504 km Desde 62.000 euros E-Tense FWD Long Range 245 Nº7 245 cv + 35 cv / 343 Nm 97,2 kWh Até 739 km Desde 55.100 euros E-Tense FWD Long Range 245 Pallas 245 cv + 35 cv / 343 Nm 97,2 kWh Até 739 km Desde 58.900 euros E-Tense FWD Long Range 245 Étoile 245 cv + 35 cv / 343 Nm 97,2 kWh Até 705 km Desde 63.300 euros E-Tense FWD Long Range 245 La Première 245 cv + 35 cv / 343 Nm 97,2 kWh Até 684 km Desde 68.800 euros

E-Tense AWD Long Range 350 Étoile 350 cv + 25 cv / 509 Nm 97,2 kWh Até 679 km Desde 67.800 euros E-Tense AWD Long Range 350 La Première 350 cv + 25 cv / 509 Nm 97,2 kWh Até 679 km Desde 73.300 euros

Texto: André Teixeira

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