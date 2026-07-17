DS Nº 7: requinte num SUV com mais de 700 km eléctricos

Tecnologia, conforto e classe: estas são as palavras-chave que a DS Automobiles tem assumido na sua estratégia nos últimos anos e tudo isso está bem patente no novo DS Nº 7.
A renovação deste premium – bestseller da marca -, que engloba propostas eléctricas e micro híbridas, destaca-se pelo seu visual requintado, com uma comodidade interior perfeita para viagens de longo curso em família.
Os ensaios internacionais na Provença francesa contaram com o Hybrid 145, com os óbvios 145 cv a serem conseguidos pela união dum bloco turbo de 1.2 litros e três cilindros com 136 cv e 230 Nm, a um propulsor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 55 Nm.
O destaque foi dado à gama 100% eléctrica E-Tense, exemplificado pelo FWD Standard Range com os seus 169 kW (230 cv) e 343 Nm, e pelo FWD Long Range, com 180 kW (245 cv) e 343 Nm.
O topo de gama E-Tense AWD Long Range, com os seus 257 kW (350 cv) e 509 Nm, assume todo o seu poder na estrada ao cumprir em 5,4 segundos os zero aos 100 km/hora.
Todas estas motorizações eléctricas beneficiam duma função Boost que acrescenta pontualmente nas acelerações mais 30 cv ao FWD (260 cv), 35 cv ao FWD Long Range (280 cv) e 25 cv ao AWD Long Range (375 cv).
O DS Nº7 E-Tense FWD Long Range é o que tem despertado mais "água na boca" e muito por causa da autonomia: são 740 quilómetros em ciclo misto, ou 480 quilómetros em auto-estrada, sem a "ansiedade" de estar sempre a calcular em que posto de carregamento terá de parar.
Outra das vantagens é que a bateria de 97,2 kWh (73,7 kWh para o E-Tense FWD Standard Range com 543 quilómetros de autonomia), carrega dos 20 aos 80% em 27 minutos.
Como o sistema suporta o carregamento à potência máxima de 160 kW DC de forma estável entre os 20 e os 55% de capacidade da bateria, é possível recuperar cerca de 200 quilómetros somente em dez minutos.
Lançado em 2018, depressa o DS 7 se tornou o campeão de vendas da marca gaulesa, para agora ser alvo da sua primeira renovação.
Nas dimensões, o DS Nº 7 ganha 7 cm no comprimento face ao antecessor, para 4,66 metros, com a distância entre eixos a crescer também 5 cm, para 2,79 metros.
Já a altura do SUV, com osseus 1,63 metros, é praticamente igual ao do antecessor, bem como os 1,90 metros que tem de largura.
Onde a diferença é mais visível é no tamanho do tecto panorâmico, que aumenta em 40%, e dos vidros traseiros, cujo tamanho cresce 30% para uma melhor visibilidade do condutor e acompanhantes.
Se tiver uma viagem grande para fazer e muita "tralha" para levar, o tamanho da bagageira não será um entrave: os 560 litros de capacidade total garantem muito espaço para que não tenha de abdicar de nada.
Dentro do habitáculo, não falta conforto em condições que superam a concorrência, com a climatização a ser um dos pontos fortes.
Quem for à frente será mais privilegiado graças ao sistema DS Neck Warmer, a soprar ar directamente para a zona do pescoço, e ao sistema de massagem Cat Paw, com três níveis de intensidade, para tornar a viagem ainda mais relaxante.
O sistema de som é o Focal 3D Electra, com 14 altifalantes a debitarem 690 watts de potência, num habitáculo bem insonorizado a deixar todos os ruídos do lado de fora.
Tivemos a oportunidade de desfrutar em França de um DS Nº 7 E-Tense FWD Long Range, num ensaio que incluiu nacionais e auto-estradas na região de Provença.
Mal entrámos no carro e fechámos a porta (com alguma força, pois nem sempre fecha à primeira), vimos um computador de bordo simples, mas bastante completo.
O ecrã multimédia de 16 polegadas é suportado pelo sistema DS Iris com base Android para o infoentretenimento, e por um assistente de voz com ChatGPT integrado.
Há vários botões físicos que se mantêm no volante e no tabliê, evitando que se tenha de aceder ao monitor para as regulações mais comuns como a climatização.
Rapidamente percebemos que se trata de um carro que pede "pezinhos de veludo" pois os 245 cv que o motor debita fazem sentir-se a cada aceleração. Não ficámos colados ao banco mas foi preciso cuidado para estar dentro dos limites de velocidade.
Ao nível da travagem, a nota é também positiva, sendo que poderá sempre pedir-se a ajuda das patilhas no volante para forçar a regeneração, ou para activar o modo One Pedal.
A suspensão é outra garantia de conforto, dada a suavidade com que se desliza sobre buracos, lombas ou outras irregularidades no piso. Apesar de ser um SUV alto e com um peso bem acima das duas toneladas, o que não lhe falta é estabilidade em curva.
A tecnologia DS Active Scan tem um papel essencial para essa postura: a câmara no pára-brisas faz a leitura do piso e adapta individualmente a acção dos amortecedores em milissegundos.
Assim, a condução pelo terreno montanhoso e pelas curvas apertadas das estradas que ligam as cidades de Mons, Grasse, Montauroux e Fayence foi segura, sem deixar de desfrutar da sensação de ter um carro potente nas mãos.
Tivemos ainda a oportunidade de experimentar o DS Drive Assist 2.0 para a condução semi-autónoma, uma ferramenta que ajuda a tornar as viagens mais tranquilas.
O sistema é bastante fiável no ajuste da distância para os carros que seguem à frente, assim como a regular a velocidade à entrada das curvas.
Depois deste primeiro teste, passámos para o segundo ensaio com o DS Nº7 Hybrid 145… e tivemos saudades do silêncio do motor eléctrico.
A agilidade na condução manteve-se, embora sem o mesmo poder de arranque do "irmão" eléctrico. Algo que é natural, visto que o E-Tense FWD Long Range vai dos zero aos 100 km/h em 7,8 segundos, e o micro híbrido só o consegue em 10,4 segundos!
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Versão
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Acabamento
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Potência / Binário
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Bateria
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Autonomia
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Preço
|Hybrid 145
|Nº7
|145 cv / 230 Nm
|0,89 kWh
|x x x x x x x
|Desde 45.500 euros
|Hybrid 145
|Pallas
|145 cv / 230 Nm
|0,89 kWh
|x x x x x x x
|Desde 49.000 euros
|Hybrid 145
|Étoile
|145 cv / 230 Nm
|0,89 kWh
|x x x x x x x
|Desde 52.200 euros
|Hybrid 145
|La Première
|145 cv / 230 Nm
|0,89 kWh
|x x x x x x x
|Desde 58.500 euros
|E-Tense FWD 230
|Nº7
|230 cv + 30 cv / 343 Nm
|73,7 kWh
|Até 543 km
|Desde 49.400 euros
|E-Tense FWD 230
|Pallas
|230 cv + 30 cv / 343 Nm
|73,7 kWh
|Até 539 km
|Desde 53.200 euros
|E-Tense FWD 230
|Étoile
|230 cv + 30 cv / 343 Nm
|73,7 kWh
|Até 520 km
|Desde 56.500 euros
|E-Tense FWD 230
|La Première
|230 cv + 30 cv / 343 Nm
|73,7 kWh
|Até 504 km
|Desde 62.000 euros
|E-Tense FWD Long Range 245
|Nº7
|245 cv + 35 cv / 343 Nm
|97,2 kWh
|Até 739 km
|Desde 55.100 euros
|E-Tense FWD Long Range 245
|Pallas
|245 cv + 35 cv / 343 Nm
|97,2 kWh
|Até 739 km
|Desde 58.900 euros
|E-Tense FWD Long Range 245
|Étoile
|245 cv + 35 cv / 343 Nm
|97,2 kWh
|Até 705 km
|Desde 63.300 euros
|E-Tense FWD Long Range 245
|La Première
|245 cv + 35 cv / 343 Nm
|97,2 kWh
|Até 684 km
|Desde 68.800 euros
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E-Tense AWD Long Range 350
|
Étoile
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350 cv + 25 cv / 509 Nm
|
97,2 kWh
|
Até 679 km
|
Desde 67.800 euros
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E-Tense AWD Long Range 350
|
La Première
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350 cv + 25 cv / 509 Nm
|
97,2 kWh
|
Até 679 km
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Desde 73.300 euros
Texto: André Teixeira
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