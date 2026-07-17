 Pesquisa
Cupra Raval ganha versão Plus de 135 cv com 328 km eléctricos

Ainda o Raval está a dar os primeiros passos e já a Cupra alarga a gama com uma variante Plus de 99 kW (135 cv) e 264 Nm, com a bateria LFP de 38,5 kWh a "prometer" até 328 quilómetros combinados.

O recarregamento pode fazer-se a 11 kW em corrente alternada, ou a 88 kW em corrente contínua, bastando 23 minutos neste caso para fazê-lo de dez a 80% da capacidade do acumulador.

Com um preço de partida de 29.000 euros, a complementar esta proposta estão os pacotes de equipamento Edge, Drive e Light & Sound.

Discoteca a bordo

O Edge inclui o carregador de telemóveis por indução a 15 watts, tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), e sistema de acesso sem chave Kessy Advanced.

Apontado à segurança e desempenho está o Drive, composto pelo Travel Assist 3.0 para o controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro com manutenção de faixa de rodagem e o Remote Park Assist para controlar o estacionamento através do telemóvel.

Este pacote é completado pelo sistema Top View, composto por câmaras dianteiras, traseiras e laterais para uma visão do Raval a 360 graus.

Já o equipamento Light & Sound inclui um sistema de som Sennheiser de 12 altifalantes, iluminação ambiente no painel de instrumentos e projecções no habitáculo, e o Smartlight 2.0.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

CupraCupra Ravaleléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

DS Nº 7: requinte num SUV com mais de 700 km eléctricos

DS Nº 7: requinte num SUV com mais de 700 km eléctricos

Estreia electrizante: Renault 5 Turbo 3E ''bruto'' na rampa de Goodwood

Estreia electrizante: Renault 5 Turbo 3E ''bruto'' na rampa de Goodwood

Cupra Raval ganha versão Plus de 135 cv com 328 km eléctricos

Cupra Raval ganha versão Plus de 135 cv com 328 km eléctricos

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.