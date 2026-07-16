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Aston Martin Dreadnought: um SUV pronto para a guerra… virtual!

A militarização automóvel está definitivamente na ordem do dia: depois da Renault com o Rafale 4 Troop, e da Citroën com o C3 Aircross Marine Nationale, essa visão sobe de patamar com o estrondoso Aston Martin Dreadnought.

A única diferença é que, ao contrário daqueles protótipos, este SUV táctico não passa duma representação virtual para participar no jogo de vídeo Call of Duty: Modern Warfare 4.

Concebido em parceria com a Infinity Ward e a Activision, este "todo o terreno" pronto para a guerra equipa uma óbvia transmissão integral, e reveste-se com uma blindagem onde balas e rockets não deverão fazer grande mossa na chapa.

Embora seja totalmente digital, o Dreadnought apresenta verdadeiros elementos de estilo presentes em toda a gama da Aston Martin, como se percebe na pintura Chiltern Green e nos interiores em pele Oxford Tan.

E não faltam os detalhes minuciosos em fibra de carbono, assim como vários retoques em dourado acetinado, para o conjunto ser deslumbrado com uma potente banda sonora dum V12 em pleno esforço.

Concebido a partir duma folha em branco, com total liberdade criativa, a Aston Martin "explica" que o Dreadnought tem todos os ingredientes para brilhar também no mundo real... e pôr em pânico os automobilistas com que cruzar-se!

Texto: P.R.S.

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