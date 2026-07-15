Novo Volkswagen ID. Cross: ''irmão'' do ID. Polo abre pré-reservas

A Volkswagen prossegue a electrificação da sua gama automóvel a toda a velocidade: depois do ID. Polo, é agora a vez do ID. Cross recuperar o nome do crossover a combustão para agora ser alimentado a electrões.

Mais versátil do que o antecessor, embora mantenha quase as mesmas proporções, combina um estilo elegante e robusto com um habitáculo espaçoso para cinco ocupantes, dispondo ainda de tecnologias próprias de segmentos superiores.

Com um preço de partida em redor dos 28 mil euros, as pré-vendas arrancam no final para as variantes Life e Style de 211 cv com a bateria de 52 kWh, seguindo-se no Outono a versão de entrada Trend de 116 cv alimentada pelo acumulador de 37 kWh.

Robusto sem perder elegância

A ligação do novo ID. Cross face ao recente ID. Polo é a mais do que evidente, ou não fossem ambos construídos na plataforma MEB+ de tracção dianteira do grupo Volkswagen, alimentados pelos mesmos motores e baterias.

Com 4,15 metros de comprimento por 1,79 de largura e 1,58 de altura, é ligeiramente maior do que o actual T-Cross, com os 2,60 metros que separam os dois eixos a confirmarem um espaço a bordo mais alargado.

O crossover de produção segue os mesmos preceitos estilísticos do protótipo revelado, como se percebe nas linhas elegantes que mal "disfarçam" a postura robusta na estrada.

Já o habitáculo replica a configuração do ID. Polo, com o posto de condução a ser dominado pelo painel de 10,25 polegadas para a instrumentação, e o ecrã central de 12,9 polegadas para o infoentretenimento num desenho inspirado no Golf Mk 1.

Não faltam botões físicos no volante nem na consola central para controlar as funções mais comuns como a climatização ou o volume do rádio, num ambiente onde se destacam a qualidade premium dos materiais e dos acabamentos.

O espaço interno é ligeiramente superior ao do T-Cross a gasolina, e o mesmo vale para o porta-bagagens, como se confirma nos seus 475 litros de capacidade, a que se somam mais 22 litros sob o capô para guardar os cabos de carregamento.

Até 427 km de autonomia

Sendo as motorizações e as baterias idênticas às que equipam o ID. Polo, significa que o ID. Cross assume duas baterias e três níveis de potência distribuídas pelas variantes Trend, Life e Style.

A versão Trend de 85 kW (116 cv), assim como as Trend, Life e Style de 99 kW (135 cv), equipam uma bateria LFP de 37 kWh para uma autonomia combinada perto dos 320 quilómetros, sendo recarregável de dez a 80% em 23 minutos a 88 kW DC.

Já a motorização de 155 kW (211 cv) nos acabamentos Life e Style é combinada com um acumulador NMC de 52 kWh para 427 quilómetros eléctricos, tendo um tempo de espera de 24 minutos para recarregá-la de dez a 80% a 105 kW em corrente contínua.

Capaz de rebocar atrelados com um peso bruto até 1.200 quilos, esta variante pode igualmente comportar uma suspensão adaptativa DCC como equipamento opcional, para uma experiência ao volante mais dinâmica.

Apoios à condução evoluídos

O crossover beneficia ainda de soluções já presentes nos ID. Polo e ID.3 Neo, como o modo One Pedal para a condução em cidade, e a função Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos externos eléctricos e electrónicos.

A segurança ao volante é reforçada de série com um conjunto de sistemas de assistência evoluídos, sendo opcional o novo Connected Travel Assist capacitado para reconhecer as luzes dos semáforos, e travar até parar quando detecta a luz vermelha.

As pré-vendas do Volkswagen ID. Cross arranca no final deste mês de Julho para as versões Life e Style equipadas com o propulsor de 211 cv e a bateria de 52 kWh, mas sem se saber ainda por que valores.

A versão de entrada Trend com 116 cv e bateria de 37 kWh2, com um preço a rondar os 28.000 euros, estará disponível no início do Outono, para depois seguirem-se outras variantes de motorização e equipamento.

Texto: P.R.S.

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