BYD Shark ataca mundo das 'pick-up' em modo híbrido 'plug-in'

Está para breve a chegada ao nosso país dum "tubarão" 4x4 para atacar o "fora de estrada": a novíssima Shark marca a entrada da BYD no segmento europeu das pick-ups, tendo como estreia a tecnologia Super Híbrida DM-O, de Dual Mode Off-Road.

Revelada no Festival de Velocidade de Goodwood no último fim de semana, esta proposta alia a configuração clássica de cabine dupla e chassis de longarinas com uma motorização híbrida plug-in para uns combinados 436 cv e 650 Nm.

O sistema motriz alia um bloco turbo a gasolina de 1.5 litros com 150 cv e 240 Nm a dois propulsores eléctricos: o primeiro debita 170 kW (231 cv) e 310 Nm ao eixo dianteiro, com o segundo a passar 150 kW (204 cv) e 340 Nm às rodas traseiras.

Veloz quanto baste

Os zero aos 100 km/hora fazem-se em 5,7 segundos, mesmo não sendo este número a sua principal aptidão, com a condução eléctrica a poder chegar aos 90 quilómetros graças à bateria LFP de 32,2 kWh, recarregável a 55 kW DC ou a 11 kW AC.

O consumo ponderado, certificado pelo ciclo WLTP, chega aos 3,5 litros/100 km, para depois elevar-se aos 9,6 litros/100 km quando o acumulador está quase descarregado.

A tracção integral "inteligente" adapta automaticamente a distribuição de potência a pisos de areia, lama, neve ou gravilha, com a capacidade "todo o terreno" reforçada pela suspensão independente de duplo triângulo e pelo controlo de descida em declives.

Sublinhe-se ainda os 790 quilos que pode transportar na caixa aberta de 1.200 litros, e os 2.500 quilos de rebocagem, sem deixar de lado a função Vehicle-to-Load (V2L), com potência até 6 kW, para alimentar ferramentas ou dispositivos eléctricos.

Trabalho e lazer...

Como acontece com qualquer pick-up, não é fácil ficar indiferente ao porte desta BYD Shark, logo patente nos 5,46 metros de comprimento por 1,97 de largura e 1,93 de largura.

A postura é robusta, como se quer num carro de trabalho com aptidão para o lazer, sendo definida por linhas musculadas e por uma assinatura luminosa distinta.

A distância ao solo varia entre 21 e 23 cm, quando carregada ou livre de carga, com os balanços curtos à frente e atrás a permitirem-lhe um ângulo de ataque de 31° contra um ângulo de saída de 19,3°.

... com espaço e conforto

No interior, destaque para o conforto, o espaço e a funcionalidade, como permitem os 3,26 metros que separam os dois eixos, com bancos dianteiros a serem aquecidos e ventilados, e os revestimentos a serem de qualidade, como avança a marca chinesa.

De série, poder-se-á contar com um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas aliado a um visor head-up, e com um ecrã rotativo de 15,6 polegadas para o infoentretenimento, sendo complementado por uma câmara a 360 graus.

Sistema de navegação, compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto sem fios, carregador de telemóvel por indução a 50 watts, e um conjunto avançado de apoios à condução completam a oferta.

A BYD Shark começa a sua actividade europeia no Reino Unido para depois alargar-se aos restantes mercados do Velho Continente no arranque do Outono.

Texto: P.R.S.

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