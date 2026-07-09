Ambição desportiva: MG estreia protótipos arrojados em Goodwood

Dois protótipos alimentados a electrões definem a presença da MG no Festival de Velocidade de Goodwood que arrancou esta quinta-feira no Reino Unido.

A manter a ligação às raízes desportivas da construtora britânica, agora na posse do grupo chinês SAIC, está o MG Go! Concept, e nada melhor do que revelá-lo na companhia do icónico MGB GT, embora também recorde o diabólico MG Metro Turbo.

O futuro hatchback eléctrico para o segmento B, concebido pela equipa do MG Design Centre em Londres, combina referências retro futuristas segundo uma linguagem contemporânea.

Mais do que despertar a nostalgia, no entanto, o objectivo passa por criar um carro que consiga estabelecer uma ligação emocional com quem o conduz, uma visão que apenas poderá ser confirmada em 2027 quando chegar ao mercado europeu.

A insígnia destaca uma abordagem que combina simplicidade, personalidade e acessibilidade, tendo como objectivo tornar os desportivos eléctricos mais atraentes para um público alargado.

Alto desempenho premium

O MG Cyber Concept leva ainda mais longe a herança desportiva da marca, numa visão arrojada do que poderá vir a ser um futuro SUV premium de alto desempenho para o segmento D.

Numa interpretação estética muito livre do lendário EX181, que bateu sucessivos recordes de velocidade na segunda metade da década de 1950, tenta demonstrar que o prazer da condução desportiva não precisa ficar restringida a coupés ou roadsters.

Não serão apenas estes protótipos a decorar o pavilhão da MG no festival: em pano de fundo estão mais seis modelos que já estão no mercado.

Em destaque estão os novos MG S9 PHEV de sete lugares e MG4 EV Urban, acompanhados dos MG HS Plug-in Hybrid, ZS Hybrid+ e MG IM5, sem esquecer o electrizante MG Cyberster que irá acelerar na rampa de Goodwood com o futuro MG S6 EV.

Os mais recentes avanços tecnológicos da insígnia sino-britânica serão igualmente expostos no Future Motion Show ao longo dos quatro dias do evento.

Robôs de última geração irão evidenciar as competências da marca nas áreas da inteligência artificial, conectividade e condução autónoma "inteligente", suportada por sensores, câmaras e tecnologia LiDAR.

Texto: P.R.S.

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