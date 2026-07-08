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Condução ''sem mãos'': BlueCruise já equipa Ford Puma Gen-E, Kuga e Puma

A Ford continua a alargar o BlueCruise a toda a sua gama automóvel: agora é o eléctrico Puma Gen-E a receber o sistema de condução "mãos livres", assim como os híbridos Kuga e Puma com transmissão automática.

Classificado como um assistente de nível 2, o sistema apresentado esta terça-feira em Lisboa funciona segundo o princípio "mãos livres, olhos na estrada" nas zonas de auto-estrada autorizadas e mapeadas nas chamadas Blue Zones.

Esta tecnologia assume o controlo directo da direção, aceleração, travagem e manutenção da trajectória do veículo até uns máximos 130 km/hora, com a atenção activa do condutor a ser monitorizada através duma câmara no habitáculo.

Exigida atenção do condutor

A cor do painel de instrumentos transita para azul quando o carro entra numa Blue Zone, e informa o condutor que é possível tirar as mãos do volante.

Se for detectado que o condutor desvia o olhar da estrada, o sistema activa alertas visuais e sonoros de imediato, para depois desacelerar o carro para uma velocidade segura caso não receba qualquer resposta.

Quando o condutor volta a interagir com o volante ou volta a fixar o olhar na estrada, o sistema retoma normalmente as funções convencionais do controlo adaptativo da velocidade.

O sistema está autorizado em 95% das auto-estradas nacionais, correspondente a cerca de 4.100 quilómetros de vias rápida;; a nível europeu, a infra-estrutura rodoviária compatível, distribuída por 15 países europeus. é superior a 133 mil quilómetros.

Ford Ranger PHEV na calha

A tecnologia BlueCruise, que já faz parte do Mustang Mach-E desde 2023, está agora disponível nos novos Kuga, Puma e Puma Gen-E com caixa automática de velocidades; seguir-se-á mais tarde a introdução do sistema no Ford Ranger híbrido plug-in.

A Ford definiu dois métodos de aquisição distintos: nas séries limitadas BlueCruise Edition, a funcionalidade é "entregue" de série e de forma permanente com a navegação conectada, sem ser necessário de subscrever futuros planos mensais ou anuais.

No plano estético, qualquer um dos modelos integra detalhes de estilo específicos como o tejadilho, caixas dos retrovisores laterais e jantes em preto, a contrastar com o Azul Vapor da carroçaria, e o habitáculo em Preto-Azul Nordic.

Para quem optar por outras variantes das gamas, como são exemplo as versões Titanium, ST-Line, ST-Line X ou Active X, será possível montar de fábrica o sistema com todos os sensores e pré-instalação do hardware necessários.

Com um período de teste gratuito de 90 dias, pode ser subscrito por 24,99 euros mensais sem compromisso de continuidade, ou 280 euros anuais; a compra do sistema através dum único pagamento permitirá a activação vitalícia do sistema.

Todos os preços

Os preços para as motorizações com caixa automática compatíveis com a pré-instalação do BlueCruise para o nosso país começam nos 23.080 euros para o Ford Puma, 29.670 euros para o Puma Gen-E, e 34.470 euros para o Kuga Titanium PHEV.

Se a função for solicitada como opcional, o pacote Tech BlueCruise tem um custo de aquisição de fábrica de 1.470 euros.

Para as séries limitadas BlueCruise Edition, que incluem a activação permanente de série sem subscrição adicional, os preços são os seguintes, sendo correspondente a descontos promocionais para frotas e empresas.

» Ford Puma 1.0 mHEV 125 cv Auto: 29.200 euros;

» Ford Puma Gen-E: 32.990 euros;

» Ford Kuga 2.5 PHEV Auto): 39.400 euros.

Texto: P.R.S.

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