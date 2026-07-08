Renault Master: mais funcionalidades e nova versão chassis-cabine

A Renault Master viu a sua gama alargada com novas funcionalidades para uma condução mais confortável, versátil e ergonómica no dia a dia.

As variantes eléctricas E-Tech, bem como as versões a gasóleo com caixa de velocidades automática, ganham uma nova consola central que liberta mais 90 mm de espaço, a beneficiar o conforto do passageiro que viaja no banco do meio

Além da câmara de monitorização da atenção do condutor, as propostas com tracção dianteira podem incluir opcionalmente o travão de estacionamento assistido por via eléctrica com função Auto Hold.

Opcional é também o regulador adaptativo de velocidade, com comandos dedicados no volante, e um painel de instrumentos digital melhorado.

Nova bateria de 40 kWh

A Renault Master E-Tech equipa uma nova bateria de 87 kWh, com carregamento bidireccional de 11 ou 22 kW, com melhor gestão térmica e carregamentos otimizados; novidade é a solução Vehicle-to-Grid (V2G) a partir de Setembro.

Como opção, o furgão poderá ainda equipar uma tomada de 220 volts na cabine e na área de carga, fornecendo até 3,5 kW de potência para alimentar dispositivos externos.

A gama eléctrica é ainda reforçada com uma nova versão chassis-cabine alimentada por uma bateria de 40 kWh, que a construtora assume como mais adaptadas ao uso urbano.

Transformações alargadas

Ao mesmo tempo, a Renault está a apoiar os transformadores de autocaravanas com melhorias técnicas específicas, como uma via traseira mais larga em 120 mm, para facilitar a integração das áreas habitáveis.

Com a garantia "Transformados pela Renault", a Master está a alargar a gama de transformações montadas em fábrica, com novas versões de plataforma aberta e basculante em alumínio ou aço, desenvolvidas respectivamente pelos carroçadores JPM e Gruau.

Um modelo de grande volumetria cúbica (20 a 23 m³ com plataforma elevatória traseira) completa a gama, estando prevista uma versão autocarro para uma data posterior.

Texto: P.R.S

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