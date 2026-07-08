Lamborghini Urus SE Performante: mais radical do que nunca

As emoções fortes são revigoradas ao volante do novíssimo Lamborghini Urus SE Performante com os seus brutos 812 cv e 1.000 Nm.

Mais leve e potente do que o antecessor, o super SUV não abdica da electrificação mas o segredo para o seu poder reforçado passa igualmente pelas melhorias aerodinâmicas.

Essa aposta passa de imediato pelos "arranjos" no capô, pára-choques, spoilers, difusor e cavas das rodas em fibra de carbono para baixar o peso do bólide mas também conseguir um melhor arrefecimento do motor e dos travões em esforço.

São menos 32 quilos face ao Urus SE original de que evolui, mesmo se em vazio continua a passar das 2,5 toneladas, com o reforço da força descendente a apontá-lo decididamente aos circuitos nos track days.

Só o sistema de escape Akrapovic em titânio reduz o peso em mais de dez quilos: equipado com ressonadores específicos, promete tanto a redução do ruído constante em velocidade de cruzeiro quanto uma sonoridade mais expressiva nas acelerações.

Todos estes avanços permitiram baixar para 3 kg/cv a relação peso-potência, o que não deixa de ser impressionante para um SUV híbrido plug-in deste porte.

Gestão mais sofisticada

Sob o capô mantém-se a aliança entre o V8 biturbo de 4.0 litros e um motor eléctrico integrado na transmissão automática de oito relações, com o sistema motriz a ser extensivamente reconfigurado para "disparar" 812 cv e 1.000 Nm às quatro rodas.

Tendo mais 13 cv e 50 Nm do que o Urus Performante, cumpre os zero aos 100 km/hora em 3,3 segundos para uma velocidade de ponta de 312 km/hora, com a bateria de 25,9 kWh a permitir circular mais de 60 quilómetros em modo 100% eléctrico.

Novidade neste SUV é a introdução da suspensão Aura segundo uma arquitectura que combina molas pneumáticas de câmara dupla com amortecedores de válvula dupla para um controlo mais preciso e independente da compressão e descompressão.

Quando no modo de condução Comfort, as duas câmaras "comunicam" entre si para melhor filtrar as irregularidades do piso, enquanto nos Sport e Corsa, uma das câmaras é isolada para limitar com mais firmeza os movimentos da carroçaria.

São menos 55% nas inclinações laterais numa condução mais dinâmica, ao mesmo tempo que é preservado o conforto a bordo na condução do dia a dia graças à redução em 25% das vibrações.

A Lamborghini explica que o Urus SE Performante também "herdou" a unidade de controlo electrónico 6D presente no Temerario para uma gestão mais sofisticada da dinâmica do SUV.

Mais gozo no off-road

O espírito off-road ganha novo propósito com o inédito modo Rally: projectado para pisos de baixa aderência como são os estradões de cascalho ou terra solta, reforça o compromisso da Lamborghini em ampliar as capacidades "lúdicas" do SUV.

Para tal contribui um novo sistema de tracção integral equipado com uma embraiagem central controlada por via electrónica combinado com um diferencial traseiro autoblocante para derrapagens controladas a "pedido".

Todavia, como explicou à revista britânica o responsável pelo Centro Stile da construtora italiana, o objectivo vai muito para lá das meras melhorias técnicas.

"A ideia não é que a forma siga a função mas sim que siga a adrenalina", assumiu Mitja Borkert. "Queremos que este SUV pareça uma nave espacial, mesmo quando está estacionada; essa é a minha motivação pessoal!"

Texto: P.R.S.

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