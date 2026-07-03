Alpine A110 Future mostra-se antes da estreia em Goodwood

São as primeiras imagens do sucessor do Alpine A110 para entrar em força no mundo eléctrico-desportivo: baptizado com um óbvio A110 Future, o protótipo será uma das estrelas a desfilar em Julho no Festival de Velocidade de Goodwood.

O anúncio feito esta sexta-feira coincide com a oficialização do fim de produção da segunda geração deste coupé de raça iniciada no final de 2017 feita no dia anterior.

Após mais de 28.700 exemplares fabricados nas suas mais diversas versões, o A110 Future inaugura uma nova etapa na história da insígnia gaulesa com a estreia duma nova plataforma de alto desempenho com arquitectura eléctrica de 800 volts.

Uma mudança radical que não encontra eco nas formas do protótipo, que assume a carroçaria do antecessor sob a qual se esconde toda a estrutura mecânica, mas cujas proporções compactas não deverão ser muito diferentes do actual modelo.

Retrato de família

O futuro A110 terá como base a nova Alpine Performance Platform de 800 volts, projectada "propositadamente" com uma estrutura em alumínio para acolher um desportivo eléctrico de alto gabarito.

À partida estão previstos dois conjuntos de baterias segundo uma distribuição de peso 40/60 entre a dianteira e a traseira nos 1.500 quilos que deverá pesar, de maneira a preservar as características de condução dum desportivo com tracção traseira.

Esse eixo motriz deverá integrar dois propulsores, assim como o inversor e a transmissão, com a Alpine a prometer "respostas muito rápidas" nas acelerações com um "controlo preciso do binário".

Contará ainda com uma suspensão em alumínio, bem como novos sistemas integrados de travagem e direcção para controlar uma potência combinada em redor dos 500 cv.

O Alpine A110 Future será estreado ao público no Festival de Velocidade de Goodwood que acontece de 9 a 12 de Julho, ladeado pelos eléctricos A290 e A390, sem esquecer o corrente A110 já em jeito de despedida.

Texto: P.R.S.

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