Estilo acessível: Citroën ë-C3 Tonic aponta à juventude urbana

Era uma questão de tempo até a Citroën avançar com uma variante mais acessível apontada aos jovens condutores: a sorte calhou obviamente ao ë-C3, agora revigorado com uma variante Tonic para acelerar a entrada na electromobilidade.

Tomando como base o acabamento You que dá entrada à linha, esta edição especial segue o mesmo "grafismo" arrojado que as anteriores gerações do compacto sempre exibiram, para uma personalidade mais vincada face ao "eléctrico" convencional.

Essa ideia está patente de imediato no tejadilho pintado em Rouge Aden ou Noir Perla Nera, num contraste feliz com as cores Blanc Banquise, ou também Noir Perla Nera, que pintam a carroçaria.

O visual ousadamente urbano é reforçado pelas barras no tecto e pelo aerofólio traseiro herdados do acabamento topo de gama Max, sem ignorar os detalhes Color Clips em Yellow Lemon no pára-choques frontal.

Interior "igual" ao Plus

O habitáculo mantém os elementos essenciais que se esperam num compacto eléctrico, como é exemplo o ecrã de 10,25 polegadas para o infoentretenimento, compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

Já o painel de instrumentos ganha inserções em tecido, "roubados" ao acabamento intermédio Plus da gama, numa opção que eleva a qualidade percebida a bordo.

Sempre com o mesmo motor de 83 kW (113 cv) e 125 Nm, o Citroën ë-C3 Tonic é proposto na solução Autonomia Urbana para 213 quilómetros combinados, ou até 304 em condução urbana, sendo a bateria de 30 kWh recarregável a 30 kW DC.

Já o Autonomia Conforto, com o acumulador de 44 kWh, pode percorrer com uma única carga até 328 quilómetros combinados, ou até 460 quilómetros se for em cidade; o recarregamento faz-se a uns máximos 100 kW DC.

ë-C3 You Tonic Plus Collection Business Max Van Autonomia Urbana 19.990 € 20.990 € 23.650 € x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23.650 € Autonomia Conforto 23.650 € 24.450 € 25.850 € 26.750 € 27.350 € 28.150 € 25.850 €

C3 Gasolina / Híbrido You Tonic Plus Collection Business Max Van Turbo 100 cv 16.190 € x x x x x x 20.050 € 20.950 € 21.550 € 21.750 € x x x x x x Hybrid 110 cv x x x x x x x x x x x x 23.050 € 23.950 € 24.550 € 24.750 € x x x x x x

Texto: P.R.S.

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