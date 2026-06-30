Audi Q7 entra na terceira geração sem deixar o 'diesel'

Visual renovado, sistemas de propulsão electrificados e tecnologia embarcada actualizada aos novos tempos: são inúmeros os atributos que definem a terceira geração do Audi Q7, onde nem falta uma solução motriz micro híbrida a gasóleo.

A versatilidade a bordo está na possibilidade de configurá-lo em cinco ou sete lugares, com o espaço a manter-se generoso como familiar que se assume para a máxima funcionalidade o dia a dia.

A chegada dos primeiros exemplares aos concessionários nacionais deverá acontecer já neste Outono, ficando por saber os preços de cada variante; na Alemanha a gama arranca nos 87.900 euros.

Robustez refinada

Nada como manter os fundamentos estéticos e de espaço do Audi Q7 nesta terceira geração mas agora num ambiente tecnológico ainda mais sofisticado.

Com os seus "razoáveis" 5,06 metros de comprimento para um SUV familiar premium, assume uma personalidade vincada como se percebe na enorme grelha Singleframe "amparada" pelos faróis nas laterais e pelas delgadas luzes diurnas logo acima.

O porte robusto, mas muito refinado, prossegue atrás com os farolins a ladearem o símbolo iluminado da marca, separados das luzes de marcha à ré por uma fina faixa luminosa.

Estreia total é um sistema que projecta na via a direcção dos "piscas", uma solução que a Audi afirma aumentar os níveis de segurança, especialmente para peões e ciclistas durante a noite.

Modular até 7 lugares

Espaço a bordo não deverá faltar dentro do Q7, graças aos 3 metros que separam os dois eixos para assumir configurações de cinco ou sete lugares, sendo dada a opção de substituir a segunda fila por dois bancos individuais.

Todos os assentos dispõem de regulação eléctrica, com os dianteiros a poderem incluir funções opcionais de aquecimento, ventilação e massagem.

O volume do porta-bagagens chega aos 806 litros no "cinco lugares", baixando para 722 litros com a terceira fila rebatida, com a capacidade máxima a bater nos 2.075 ou nos 1.980 litros, segundo a versão, com todos os bancos traseiros rebatidos.

O posto de condução segue o mesmo espírito tecnológico dos modelos mais recentes da Audi ao assumir de série uma tela curva para a instrumentação, o multimédia e o ecrã para o acompanhante; apenas o visor head-up é opcional.

Interior cheio de luz

O ambiente luminoso do habitáculo é conferido por um enorme tejadilho panorâmico, com a opacidade a poder ser ajustada em nove níveis por via eléctrica.

A passagem do selector de marchas para a coluna de direcção libertou espaço na consola central, onde há espaço para carregar dois telemóveis por indução a 25 watts, e para os controlos dos modos de condução, travão de estacionamento e câmara a 360º.

Não há mais comandos físicos no interior, para além destes comandos e dos botões no volante, razão pela qual equipa um assistente vocal avançado para operar as diversas funções do SUV.

V6 diesel híbrido no arranque

O Audi Q7 é proposto numa primeira fase apenas com um bloco V6 TDI de 3.0 litros, apoiado pela nova tecnologia híbrida Mhev Plus de 48 volts que já equipa os actuais Q5 e A6 TDI.

Seja na versão de 245 cv e 500 Nm, seja na variante de 299 cv e 630 Nm, a que se somam mais 18 kW (24 cv) e 370 Nm dadas pelo propulsor eléctrico nas acelerações.

Ambos estão acoplados de série à transmissão automática Tiptronic de oito relações, e à tracção integral quattro pontuada por um novo diferencial autoblocante central.

Híbrido plug-in em 2027

A garantir um conforto de alto nível nas viagens curtas ou de longo curso está, como opção, a suspensão pneumática adaptativa ou a suspensão pneumática desportiva adaptativa com amortecimento controlado.

As opções dadas às jantes em liga leve variam entre as 20 a 23 polegadas, com os travões à frente disporem de discos de 400 mm "presos" por pinças fixas de seis pistões, sendo os discos traseiros de 350 mm.

Para o primeiro trimestre de 2027 são esperadas duas versões híbridas plug-in a gasolina apoiadas num V6 TFSI de 3.0 litros para potências combinadas de 395 cv e 490 cv, com a bateria de 25,9 kWh a prometer cerca de 85 quilómetros eléctricos.

Texto: P.R.S.

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