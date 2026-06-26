Reservas abertas: Omoda 7 pronto a ''sacudir'' rivais europeus

Há um novo SUV a chegar aos escaparates nacionais pelas mãos do grupo JAP: agora é o Omoda 7 a reforçar a gama da insígnia chinesa.

A apoiá-lo está o mesmo sistema híbrido plug-in (SHS-P) que já equipa o Omoda 9 mas numa versão mais compacta, complementado por tecnologias de ponta sem esquecer a qualidade dos materiais e acabamentos a bordo.

O SUV já abriu as reservas e definiu o preço para a variante Premium, que será também a única prevista para o nosso país nesta primeira fase de lançamento.

Sofisticação urbana

Já quase nem é notícia a entrada de mais um SUV made in China no mercado nacional. Desta vez o destaque é dado ao Omoda 7 SHS-P, um híbrido de ligar à ficha eléctrica que se destaca pela sofisticação da sua estética urbana.

Com 4,66 metros de comprimento por 1,88 de largura e 1,670 de altura, assume por fora linhas fluidas segundo a linguagem estilística Arte em Movimento (Art in Motion), com a grelha trapezoidal a definir a postura na estrada deste SUV familiar.

A bordo é a tecnologia que o distingue num ambiente de classe, como se percebe no painel de instrumentos de 8,8 polegadas e no ecrã deslizante de 15,6 polegadas para o infoentretenimento com uma resolução de 2,5K.

Tão espaçoso como permitem os seus 2,72 metros entre eixos, assume um generoso pacote de equipamentos, como são exemplos o tejadilho panorâmico, os bancos dianteiros eléctricos aquecidos e ventilados, e a climatização automática bizona.

A bagageira com 537 litros de capacidade, que pode elevar-se até 1.294 litros com os bancos traseiros rebatidos, define o espírito de SUV familiar para todo o tipo de usos.

Eficiência motriz

Debaixo do capô, o SUV da insígnia chinesa do grupo Chery usa a tecnologia SHS (Super Hybrid System), patente na aliança dum bloco turbo a gasolina de 1.5 litros com 143 cv, a dois propulsores eléctricos com 204 e 82 cv, e a uma bateria de 18,4 kWh.

O motor a combustão do ciclo Miller auxilia o motor elétrico de 204 cv na tracção do veículo, e aciona a unidade de 82 cv para recarregar a bateria.

O conjunto motriz assume uns potentes 279 cv e 365 Nm para o Omoda 7 cumprir os zero aos 100 km/hora em 8,4 segundos para uma velocidade de ponta a bater nos 180 km/hora.

Potência e binário são passados às rodas dianteiras através duma transmissão híbrida DHT dedicada, que optimiza em contínuo as propulsões a gasolina e elétrica com base nas condições de condução.

Consumos equilibrados

A bateria LFP de 18,4 kWh "promete" mais de 90 quilómetros eléctricos para uma autonomia total superior a 1.200 quilómetros graças a um consumo combinado em redor dos 2,3 litros/100 km.

O recarregamento do acumulador cumpre-se até 6,6 kW AC ou até 40 kWh DC, com esta última solução a permitir fazê-lo de dez a 80% em cerca de 25 minutos; incluída está a tecnologia V2L para alimentar equipamentos eléctricos externos até 3,3 kW.

Travagem autónoma de emergência, controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro com manutenção de faixa, monitorização de ângulo morto, alerta de tráfego cruzado traseiro e câmaras a 360º são alguns dos poios à condução incluídos.

O Omoda 7 SHS-P já tem as reservas nacionais abertas para o acabamento Premium por um preço de partida de 44.900 euros.

Texto: P.R.S.

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