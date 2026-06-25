Aston Martin Vantage S ganha série especial Spa-Francorchamps

Nada como celebrar um dos mais míticos circuitos do desporto automóvel com uma série inédita de um dos super desportivos mais avassaladores do momento.

Dois anos passados sobre o Vantage AMV24 Edition, a Aston Martin volta a surpreender com o Vantage S Spa-Francorchamps Edition numa tiragem limitada a apenas 12 exemplares.

Para tal a divisão Q da construtora britânica personalizou-o ao pormenor, numa interpretação elegante dum carro de corrida, ou não fosse este exemplo uma parceria exclusiva com o circuito através do seu director executivo Amaury Bertholomé.

A Aston Martin associa-o à história "conquistada" na pista belga, como foi em 1948 a primeira vitória nas 24 Horas de Spa-Francorchamps com um DB1, para depois voltar a vencer em 2024 com o Vantage AMR GT3 EVO da equipa Comtoyou Racing.

No regresso à prova de resistência belga, que se corre no próximo fim de semana, estarão na grelha de partida sete Vantage GT3.

Exclusividade total

A personalização começa no Ceramic Grey que pinta a carroçaria, a replicar o tom do asfalto da pista, e nas duas faixas de ponta a ponta na cor Trophy Silver; nos guarda-lamas dianteiros está a representação gráfica do traçado de Spa-Francorchamps.

Abrem-se as portas e logo se percebe na soleira uma placa numerada com a inscrição 7,004 km de paixão, numa referência à extensão do apelidado "circuito mais bonito do mundo".

A exclusividade prossegue a bordo, com o bordado nos encostos dos bancos a remeter para a configuração da pista e para o ano da sua criação, enquanto na consola central está gravado a famosa curva L’Eau rogue com as cores da bandeira da Bélgica.

Mecânica sem "mexidas"

A edição Spa-Francorchamps baseia-se no Aston Martin Vantage S original, alimentado pelo V8 biturbo de 4.0 litros , mantendo o motor V8 biturbo de 4.0 litros da AMG.

Os 680 cv e 880 Nm passados às rodas traseiras, através duma transmissão automática ZF de oito relações, permitem-lhe acelerar dos zero aos 100 km/hora em 3,4 segundos, para uma velocidade máxima de 325 km/hora.

Para tal, o controlo do acelerador foi reprogramado para uma modulação mais precisa dos modos de condução Wet, Sport, Sport+, Track e Individual, enquanto o sistema Launch Control também foi optimizado.

O chassis não sofreu modificações específicas fazendo desta proposta uma edição especial limitada a 12 exemplares, num estilo exclusivo com acabamentos diferenciados; pena ter sido concebida apenas para os fãs da marca na Bélgica e no Luxemburgo.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?