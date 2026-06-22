Chegará à Europa? Novo Hyundai i20 brasileiro inspira-se no Bayon

Para quem vaticinava um fim "inglório" para o Hyundai i20 num mundo automóvel cada vez mais "electromóvel", a construtora sul-coreana encarrega-se de desmenti-lo com uma nova geração que por agora apenas está apontada ao mercado brasileiro.

Primeira surpresa nesta terceira geração que será construída na fábrica de Piracicaba está a transformação do compacto urbano numa espécie de crossover com formas muito idênticas ao actual Bayon

Este formato poderá mesmo servir de base a uma futura versão europeia: embora mantenha os mesmos 2,58 metros a separar os dois eixos, o i20 "canarinho" cresce dos 4,07 para os 4,13 metros de comprimento.

A altura eleva-se mais 5 cm, para os 1,50 metros, acompanhada da maior distância ao solo, mantendo-se a largura nos 1,78 metros, com a capacidade do porta-bagagens a resumir-se a 346 litros contra os 411 litros do Bayon.

Motorizações serão diferentes

O compacto agora reconfigurado descarta qualquer tipo de electrificação motriz, o que significa que sob o capô irão estar blocos de 1.0 litro, com e sem turbocompressão alimentados a etanol ou gasolina, e com potências de 75 e 115 cv, respectivamente.

Será principalmente neste campo que a futura proposta europeia irá diferenciar-se, assim como nas afinações do chassis e na integração de equipamentos de segurança e assistentes ao condutor de série.

As semelhanças estarão mesmo na estética segundo a nova linguagem estilística Art of Steel, definida pelos cortes rectos característicos do trabalho em aço para conseguir uma postura mais moderna e desportiva.

Para o habitáculo foi adoptado o conceito Dynamic Premium Tech para conseguir um interior mais dinâmico, aliado a tecnologias de ponta e a um conforto que a insígnia sul-coreana afirma ser digno de modelos de categorias superiores.

Sobre o tabliê assenta um visor de 25 polegadas a juntar o painel de instrumentos e o ecrã para o sistema de infoentretenimento, num ambiente onde ainda são privilegiados os comandos físicos para funções como a climatização ou o volume do rádio.

Texto: P.R.S.

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