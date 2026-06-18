Tour de Corse Tribute: Alpine A290 GT mais excitante do que nunca

Começam a acelerar as transfigurações do Alpine A290 com pinturas cada vez mais emocionantes para celebrar toda a raça do desportivo eléctrico.

A evolução mais recente foi protagonizada pelo fotógrafo e designer Oscar ‘Samm.O’ Morelo, numa parceria bem concretizada com o Atelier Alpine de Barcelona,… e o resultado final é "apenas" brilhante!

O amarelo e preto que cobre o A290 GT Tour de Corse Tribute celebra o A110 que correu em 1975 no rali da Córsega; curioso é a insígnia francesa já ter-se inspirado nesse modelo para criar em 2022 uma edição especial do actual A110 limitada a 150 exemplares.

A realçar a carroçaria está uma pintura amarela a contrastar com o preto do tejadilho, retrovisores exteriores, capô, saias laterais e arcos das rodas, numa alusão bem conseguida às cores históricas da Renault Sport.

O capô é bordejado por uma faixa branca, em perfeita ligação com as jantes pintadas na mesma cor, enquanto faixas brancas e pretas decoram as laterais, destacadas por uma lista amarela sob as saias e o difusor em preto brilhante.

Peça de arte

Na base desta reconfiguração está o Alpine A290 GT que dá entrada à gama, com o motor eléctrico a debitar 130 kW (177 cv) e 285 Nm às rodas dianteiras, e sem qualquer afinação especial no chassis.

"O meu objectivo foi criar algo que pudesse parecer uma proposta real da marca, uma homenagem ao espírito Tour de Corse adaptada à linguagem visual, tecnológica e desportiva do novo A290", assume Samm.O.

O resultado é uma obra de "arte" que compreende o desportivo eléctrico como um objecto cultural, onde os grafismos, as proporções e a narrativa visual são tão protagonistas como a sua base técnica.

Infelizmente, este A290 GT Tour de Corse Tribute é único mas, dado o gosto da construtora francesa por edições limitadas para homenagear os seus "clássicos", não será nenhuma surpresa o lançamento em breve de variantes em tudo semelhantes.

Texto: P.R.S.

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