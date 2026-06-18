Mais de 100 km eléctricos: Changan Deepal S05 PHEV já tem preços

Dez dias passados sobre o anúncio de lançamento, estão já definidos os preços e abertas as reservas para o novo Changan Deepal S05 PHEV.

A apoiar o SUV está uma arquitectura "ultra híbrida" para mais de 100 quilómetros de autonomia, suportada por uma bateria LFP de 18,4 kWh recarregável até 11 kW AC ou até 55 kW DC, dispondo ainda da função Vehicle-to-Load (V2L).

Já o grupo motriz comporta um propulsor eléctrico com 172 kW (234 cv) e 290 Nm, associado a um bloco a gasolina de 1.5 litros com 86 cv e 122 Nm para uns globais 258 cv e 300 Nm passados às rodas dianteiras através duma transmissão automática.

A variante Pro dá entrada à gama do Deepal S05 PHEV a partir de 33.990 euros, subindo aos 36.990 euros na versão Max, com esta a assumir uma dotação mais alargada de funcionalidades e sistemas de assistência à condução.

Para a vertente profissional, e com o IVA excluído, os valores descem para 26.008 euros no acabamento Pro, e para 28.447 euros no Max.

O lançamento do SUV é acompanhado duma acção promocional de 2.000 euros de desconto para os primeiros 150 exemplares reservados.

As novas variantes completam as versões 100% eléctricas da gama, com o Deepal S05 RWD a custar 36.990 euros no acabamento Pro, e 39.990 euros no Max, enquanto o tracção integral na versão Max é proposto desde 42.990 euros.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?