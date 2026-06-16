Audi A6 Avant ''atira-se'' ao fora de estrada em modo Allroad

Os amantes do off-road civilizado têm uma nova opção para momentos de lazer mais intensos: em causa está a nova Audi A6 Allroad derivada da carrinha Avant, proposta nos estreantes V6 turbodiesel micro híbrido e hibrída plug-in a gasolina.

A receita é sempre a mesma e esta quinta geração não foge à regra, ao assumir os retoques necessários por fora para dar-lhe um visual mais robusto, evidentemente reforçado pela maior distância ao solo e pela tracção quattro integral.

A disrupção face às antecessoras está nos condimentos bem mais apimentados, como explicam os 299 cv micro híbridos a gasóleo, suplantados pelo topo de gama a gasolina com uns explosivos 367 cv electrificados.

Mais crossover do que carrinha

A destacar a A6 Allroad está a carroçaria alargada em 11 cm, para os 1,99 metros, com vias mais largas em 74 mm à frente e em 70 mm atrás, para acolher novas jantes em liga leve que podem ir de 19 a 21 polegadas.

Não se ficam por aqui as evoluções estéticas porque o tom desportivo é ainda realçado pelos pára-choques mais robustos, para além de elementos de design específicos para esta versão, numa"colagem" visual evidente ao RS 6 Avant.

Um RS 6 sobre estacas, apetece dizer, já que esta proposta aumentou 34 mm a altura ao solo face à A6 Avant convencional, e ganhou uma suspensão pneumática adaptativa que permite levantar a traseira mais 55 mm quando se escolhe o modo off-road.

Em contraponto está o modo Dynamic a baixar 20 mm a carroçaria para melhor furar o ar e baixar o consumo de combustível em auto-estrada, embora a velocidades superiores a 120 km/hora a suspensão baixe de forma automática.

Para uso em estradas de terra, neve ou areia, o sistema adapta ainda mais o funcionamento do controlo de tracção, do diferencial electrónico autoblocante e da gestão da transmissão.

Ainda no campo das evoluções técnicas, a somar à tracção quattro de série estão as quatro rodas direccionais, que são opcionais no V6 TDI e de origem no e-Hybrid.

Destaque-se ainda a inclusão da tecnologia blended braking, em que o pedal do travão e o sistema hidráulico de travagem estão totalmente desacoplados, para maximizar a travagem regenerativa.

Veloz quanto baste

Em estreia numa carreira com 27 anos está um sistema de propulsão híbrido plug-in baptizado como e-Hybrid, a combinar um bloco 2.0 TFSI a gasolina de quatro cilindros com 252 cv e 380 Nm, aliado a um motor eléctrico de 105 kW (143 cv) e 350 Nm.

O resultado final quando se pisa o acelerador são uns combinados 367 cv e 500 Nm, com a bateria de 25,9 kWh brutos a dar uma autonomia oficial de 95 quilómetros; pena só poder ser recarregada em 2h30 a uns máximos 11 kW em corrente alternada.

Já a micro híbrida V6 TDI de 3.0 litros com tecnologia de 48 volts para conseguir 299 cv e 580 Nm, assume como companhia um motor eléctrico para uns suplementares de 18 kW (24 cv) e 230 Nm nas acelerações.

Ambos combinados com uma caixa automática S tronic de sete relações, os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 5,5 segundos no primeiro exemplo, baixando para 5,4 segundos no segundo, com a velocidade máxima em ambos a bater nos 250 km/hora.

Interior "igual" à A6 Avant

O que quase nada muda é a vida a bordo da A6 Allroad face à A6 Avant, ao assumir o mesmo painel de instrumentos de 11,9 polegadas e o ecrã OLED de 14,5 para o infoentretenimento, sendo opcional o visor de 10,9 polegadas para o acompanhante.

A Audi também não poupou esforços no que ao conforto diz respeito, como se percebe nos bancos desportivos aquecidos e ventilados com função de massagem, ar condicionado automático de quatro zonas e tecto panorâmico com opacidade variável.

E como familiar que nunca deixou de assumir-se, a carrinha "todo o terreno" propõe uma bagageira até 466 litros, extensível até 1.497 litros com os bancos traseiros rebatidos, mas que no e-Hybrid baixam, respectivamente, para 404 e 1.423 litros.

Está igualmente disponível como opção um sistema que permite rebocar 2.000 quilos no e-Hybrid e 2.500 quilos no V6 TDI Mhev.

Desconhecem-se ainda os preços do Audi A6 Allroad que chegará no Outono aos concessionários nacionais mas, na Alemanha, a versão hibrída plug-in arranca nos 80.250 euros, baixando para 77.250 euros na variante turbodiesel.

Texto: P.R.S.

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