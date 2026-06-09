Em busca do êxito: Dodge Charger eléctrico confirmado na Europa

É o regresso à Europa de uma das mais míticas marcas automóveis americanadas que fizeram dos muscle cars autênticas bestas de potência.

A Dodge prepara-se para invadir as estradas europeias, depois duma ausência de mais duma dezena de anos, e nada melhor do que fazê–lo com uma nova geração de um dos seus modelos mais emblemáticos.

Lançado em 1966, o Charger 100% eléctrico assume a designação Daytona, com os dois propulsores que o equipam a debitarem uma potência de 536 cv no R/T convencional, elevando-se aos 670 cv no Scat Pack.

A autonomia combinada não foi avançada mas, à partida, a bateria de 100 kWh deverá permitir ultrapassar os 500 quilómetros na variante menos poderosa.

Já a variante a gasolina recebe um motor biturbo Sixpack com seis cilindros em linha, baseado no bloco Hurricane de 3.0 litros, sendo capaz de debitar 420 cv no R/T, e até 550 cv no Scat Pack.

Duas ou quatro portas?

Sempre com tracção às quatro rodas, o desportivo proposto nas variantes coupé de duas portas, ou berlina de quatro portas, será importado pela KW Automotive mas sem data de distribuição conhecida.

As primeiras entregas nos Estados Unidos são esperadas para o Outono, o que significa que o muscle car só deverá chegar no princípio de 2027 a este lado do Atlântico, embora careça ainda de confirmação oficial.

"Trazer o Charger de volta à Europa é um momento significativo para a marca", assumiu Fabio Catone, responsável da marca Dodge para o território europeu, nem que seja pelo facto da versão eléctrica estar a ter uma aceitação pouco calorosa nos EUA.

No primeiro trimestre deste ano, foram vendidas 240 unidades do Charger Daytona, depois dum 2025 já por si dececionante, razão porque o regresso à Europa poderá ser bem positiva já que a concorrência directa neste segmento é quase inexistente.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?