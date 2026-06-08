Mercedes-Benz GLE e GLS renovados abrem reservas; todos os preços

Luxo, tecnologia e hibridização marcam a renovação dos GLE e GLS da Mercedes-Benz para mantê-los apetecíveis num mercado cada vez mais concorrencial.

Revelados em Abril, os SUV apontados ao segmento premium equipam agora motores de seis cilindros mais evoluídos e eficientes no desempenho, consumos e emissões poluentes.

Quer o GLE, quer a variante coupé, nas configurações de cinco ou sete lugares, assim como o GLS com espaço para seis ou sete ocupantes, já têm as reservas abertas no nosso país com os preços devidamente definidos.

GLE com evolução significativa

Comece-se pelo Mercedes-Benz GLE, que passou por uma transformação significativa ao integrar mais de 3.000 componentes novos ou revistos de acordo com o construtor nos 4,92 metros que tem de comprimento.

A grelha e as ópticas redesenhadas são os primeiros detalhes a saltarem à vista no SUV, que comporta igualmente um tejadilho a todo o comprimento do habitáculo assim como o novo sistema Magic Vision Control para manter o pára-brisas limpo.

No campo técnico, soma-se a suspensão pneumática Airmatic, que usa os dados de outros modelos conectados da marca alemã que já percorreram as mesmas vias, para melhor absorver as imperfeições dos pisos.

Em opção está o sistema E-Active Body Control com a capacidade de analisar o asfalto em milissegundos ou até reequilibrar a suspensão caso o veículo fique "preso" se se aventurar fora da estrada.

O interior do SUV é marcado pelo espaço, como confirmam os 3 metros que separam os dois eixos, com os bancos a terem sido redesenhados para maior conforto, estando igualmente disponíveis novas cores e opções de acabamento.

A tecnologia é quase omnipresente, como se percebe nos três visores combinados no MBUX Superscreen, com o sistema de infoentretenimento a ganhar vida própria, através dum avatar, como assistente virtual com inteligência artificial.

Sempre híbrido

Quanto às motorizações, para o nosso país estão previstas duas variantes a gasóleo com tracção integral – GLE 350d 4MATIC e GLE 450d 4MATIC -, sempre alimentadas por um bloco de 3.0 litros e seis cilindros com apoio micro híbrido.

O primeiro exemplo debita 286 cv e 650 Nm, com o segundo a elevar esses valores para 367 cv e 750 Nm, somando-se mais 17 kW (23 cv) e 205 Nm dados pelo motor eléctrico nas acelerações.

A gama dos SUV e SUV coupé completam-se com o híbrido plug-in GLE 450e 4MATIC, apoiado num seis cilindros em linha de 3.0 litros com 326 cv e 540 Nm, aliado a um propulsor a electrões de 135 kW (184 cv) e 480 Nm.

O conjunto debita uns máximos 455 cv, que permite acelerações em 5,6 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a bateria, da qual não se conhece a capacidade, a oferecer uns máximos 106 quilómetros de autonomia eléctrica.

GLS ainda mais luxuoso

No topo do luxo está o Mercedes-Benz GLS, mais elegante e sofisticado do que nunca, como se percebe no logótipo iluminado da marca na grelha ou no capô, e no alerta multimédia quando a borda do passeio ameaça riscar as jantes no estacionamento.

Com opções para seis ou sete lugares nos seus 5,21 metros de comprimento, é dado espaço e conforto suficientes para quem viaja na terceira fila, graças aos 3,14 metros que separam os dois eixos.

O habitáculo assume novos bancos com massagem e vibração para aliviar qualquer tensão nos corpos, enquanto o MBUX Superscreen, com o assistente pessoal baseado em inteligência artificial, a refinar ainda mais a qualidade de condução.

O micro híbrido GLS 450 4MATIC apontado ao nosso mercado equipa um bloco hexacilíndrico de 3.0 litros com 381 cv e 560 Nm, ganhando mais 17 kW (23 cv) e 205 Nm do propulsor eléctrico nas acelerações.

Com o mesmo suporte eletrificado, mas na versão a gasóleo, está o GLS 450d 4MATIC, com o bloco de 3.0 litros a debitar 367 cv e 750 Nm às quatro rodas através duma caixa automática de nove relações, a mesma que equipam todos os outros exemplos.

No menu mantêm-se a suspensão Airmatic de série, sendo opcional o E-Active Body Control, e um pacote completo de apoios à condução, como acontece no GLE, suportado por dez câmaras exteriores, cinco sensores de radar e 12 sensores ultra-sónicos.

Versão Preço GLE 350d 4MATIC Desde 115.000 euros GLE 350d 4MATIC Coupé Desde 119.000 euros GLE 450d 4MATIC Desde 131.500 euros GLE 450d 4MATIC Coupé Desde 135.500 euros GLE 450e 4MATIC Desde 104.300 euros GLE 450e 4MATIC Coupé Desde 106.300 euros GLS 450 4MATIC Desde 133.400 euros GLS 450d 4MATIC Desde 150.600 euros

Texto: P.R.S.

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