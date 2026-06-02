'O Regresso do Pequeno Príncipe': Bugatti W16 Mistral celebra Saint-Exupéry

A Bugatti é a mais recente construtora automóvel a projectar num dos seus hiper desportivos o legado literário de Antoine de Saint-Exupéry exaltado pela obra maior O Pequeno Príncipe.

O Regresso do Jovem Príncipe foi o nome de baptismo para o mais recente W16 Mistral personalizado pelo programa Sur Mesure a pedido dum milionário coleccionador.

Como se fosse uma continuação sobre rodas da história original, a ideia passou por criar um peça única que respondesse aos seus desejos, atraído que foi pela beleza poética da lua no que respeita à sua suavidade, mistério e brilho elegante.

A pintura exterior, com os seus detalhes em cobre e bronze, inspira-se nos tons da terra, com as pinças de travão e os blocos centrais das rodas a ecoarem essa cor, enquanto o contorno do logótipo na grelha do bólide se destaca em dourado.

Escondida sob o spoiler está a "releitura" do diálogo entre o príncipe e a raposa, visível apenas quando ela está activa, com as dezenas de estrelas pintalgadas nas laterais e na traseira a transportar o condutor para um mundo onírico.

Esse motivo está igualmente destacado no habitáculo, como se percebe nos apoios de cabeça dos bancos revestidos em fibra de carbono, com as peles Terre d’Or e Driftwood a terem papel decisivo na criação dum ambiente claro-escuro a evocar a noite.

A miniatura do "Elefante Bailarino" em rosa prateada incrustada no selector de marchas dá o toque final a esta personalização inédita alimentada por um bloco W16 quadturbo de 8.0 litros com os seus 1.600 cv e 1.600 Nm.

Texto: P.R.S.

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