Nada como uma estreia mundial para decorar o ECAR Show que no final deste domingo fecha portas na Feira Internacional de Lisboa.

O Jeep Avenger recebe uma actualização estética e tecnológica a meio do ciclo de dia, mas a principal novidade está mesmo no novo motor tricilíndrico Turbo 100 puramente a gasolina que já equipa vários modelos das marcas da Stellantis.

As encomendas já estão abertas, com preços definidos para toda a gama, com o lançamento comercial a acontecer no arranque do Outono tendo como figura de proa a edição especial 85th Anniversary.

Refinamento luminoso

Concebido especificamente para o mercado europeu, a renovação estilística do Jeep Avenger é assumida à frente com a icónica grelha de sete barras retro-iluminada com tecnologia LED, numa assinatura visual inspirada no recente Compass.

As proteções exteriores passam a contar com novos pára-choques, que na variante 4xe com tracção integral são distinguidos com detalhes frontais a vermelho e com o Jeep Shield, sem esquecer as novas cores Forest e Bamboo para pintar a "chapa".

Merece também destaque o redesenho das jantes em liga leve, que podem ser de 17 ou 18 polegadas, com as calotas centrais a exibirem o perfil do lendário Jeep Willys de 1941, mantendo-se o tejadilho preto como opção.

Habitáculo mais valorizado

O interior foi igualmente reestilizado, mas focado antes em apresentar uma qualidade mais perceptível face ao antecessor, como se percebe nos painéis das portas com materiais mais macios, e o revestimento acolchoado sob o tabliê.

Jeep Avenger renova-se em tom mais vigoroso… e já há preços!

As versões Altitude e Summit oferecem novos estofos premium numa combinação em tecido e vinil, com o 4xe a equipar novos interiores laváveis e mais resistentes às actividades ao ar livre..

Novidade é a moldura em borracha a vermelho do comando Selec-Terrain para os modos de condução, a configurar acelerador, transmissão, e controlo de tracção, estabilidade e direcção; no 4xe, o selector gere igualmente o binário.

Mais tecnologia de série

Com o Hill Descent Control a equipar de série todas as versões da gama, o Jeep Avenger é reforçado pela visão a 360 graus com a adicção duma câmara frontal.

Quando as câmaras são activadas, uma vista superior do crossover e o meio que o rodeia é reconstruída digitalmente no ecrã multimédia de 10.25 polegadas, com o condutor a poder anular o sistema e alterar a vista a qualquer momento.

A evolução tecnológica prossegue nos faróis LED, "máximos" automáticos, arranque "sem chave", controlo da velocidade de cruzeiro e ar condicionado automático, com o infoentretenimento a equipar Android Auto e Apple CarPlay sem fios.

Com a aplicação Jeep Mobile no telemóvel, é possível localizar o veículo, trancar e destrancar as portas, e, no caso do "eléctrico", verificar o nível da bateria e programar o seu carregamento, assim como activar o controlo da climatização.

Novo motor a gasolina

As mudanças não são muito numerosas nas motorizações: a mais significativa está no novo motor a gasolina Turbo 100 de 1.2 litros, com os seus 101 cv e 205 Nm a serem passados às rodas dianteiras através duma caixa manual de seis relações.

As demais soluções mantêm-se inalteradas, com o e-Hybrid de 110 cv a alinhar com uma transmissão automática de dupla embraiagem com seis velocidades, e o micro híbrido 4xe de 145 cv com uma caixa DCT electrificada.

O motor eléctrico traseiro de 21 kW (29 cv) deste tracção integral debita até 1.900 Nm às rodas traseiras, para superar pendentes até 40% em pisos de cascalho, e até 20% quando o eixo dianteiro não tem aderência.

Já a variante 100% eléctrica combina o mesmo propulsor de 115 kW (156 cv) e 260 Nm, com a bateria de 54 kWh a permitir uma autonomia combinada até 400 quilómetros, para depois ser recarregada de dez a 80% em 30 minutos a 100 kW DC.

Edição especial a abrir

O renovado Avenger estreia-se com o especial 85th Anniversary, assinalado por detalhes inspirados no historial da Jeep como são os logótipos da edição de aniversário nos guarda-lamas, e nos acabamentos em dourado nos pára-choques e nas jantes.

A bordo são os assentos específicos revestidos a tartan, realçados por costuras douradas também presentes no tabliê, e pelo símbolo da edição especial nos encostos dos bancos.

Faróis matriciais LED e luzes de nevoeiro LED reforçam a postura do crossover, com as câmaras com visão a 360 graus a serem de série, enquanto o interior é enriquecido por luz ambiente multicolorida e por uma capa específica na consola.

Embora só chegue no início do Outono, as encomendas já estão abertas para o renovado Jeep Avenger: a entrada na gama com o 1.2 Turbo 100 faz-se a partir de 29.500 euros, e o 1.2 e-Hybrid a começar nos 31.500 euros, seguindo-se o 100% eléctrico desde os 39.500 euros

Motorização Altitude 85th Anniversary Summit Upland Overland

1.2 Turbo 100 Desde 29.500 euros Desde 30.500 euros Desde 31.500 euros x x x x x x x x x x 1.2 e-Hybrid 110 Desde 31.500 euros Desde 32.500 euros Desde 33.500 euros x x x x x x x x x x 1.2 e-Hybrid 4xe 145 x x x x x Desde 36.500 euros x x x x x Desde 35.500 euros Desde 37.500 euros Electric 115 kW Desde 39.500 euros Desde 40.500 euros Desde 44.600 euros x x x x x x x x x x

Texto: P.R.S.

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