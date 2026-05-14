Entregas porta a porta: Ford Transit City revela preços e abre reservas

Não vai demorar muito tempo a chegar ao nosso país a mais recente proposta profissional da Ford Pro: menos de dois meses após a estreia, chega aos concessionários a novíssima Ford Transit City alimentada a electrões.

O furgão assume-se como uma solução prática segundo a filosofia "última milha", para as empresas de distribuição que operam em centros urbanos, graças a uma autonomia combinada de 254 quilómetros, que pode chegar aos 381 quilómetros citadinos.

Proposta nos formatos L1H1 e L2H2, com 1.085 e 1.275 quilos de cargas úteis, respectivamente, é complementada por uma variante chassis-cabine L2 para facilitar conversões específicas.

A fim de minimizar os custos ao máximo, a Ford Pro propõe apenas uma motorização de 110 kW (150 cv) alinhada com uma bateria LFP de 56 kWh, recarregável a uns máximos 87 kW DC, com a potência média a fixar-se nos 67 kW DC.

Uma "espera" de 33 minutos permite recarregá-la de dez a 80% da sua capacidade, bastando dez minutos para conseguir mais 68 quilómetros de autonomia na versão L1H1; em corrente alternada a 11 kW, são precisas 4h30 para a mesma percentagem.

Assistentes avançados

Quanto aos equipamentos a bordo, comporta de série um ecrã multimédia de 12,3 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto, arranque sem chave, ar condicionado, banco do condutor aquecido e câmara traseira.

Travagem automática de emergência, controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro, alerta de saída de faixa, câmara de marcha à ré, e sensores de estacionamento à frente e atrás são alguns dos assistentes à condução que o furgão comporta.

Fazendo parte do ecossistema Ford Pro, pode ser integrada com ferramentas de carregamento e telemática que permitem aos gestores de frotas monitorizar em tempo real a localização, o consumo e o estado da carga.

A Ford Transit City entra em produção já em Setembro, com as primeiras unidades a chegarem em Dezembro aos concessionários.

As reservas já estão abertas, com preços de partida sem IVA desde 26.150 euros para a versão L1H1, e 27.100 euros para a L2H2; a variante chassis-cabina L2 começa nos 26.800 euros.

Texto: P.R.S.

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