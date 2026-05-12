Todos os preços: Polestar 3 mais potente e rápido a carregar; Polestar 4 ganha novas afinações

Há novidades frescas acabadas de chegar da Suécia: os Polestar 3 e Polestar 4 receberam um conjunto de actualizações que reforçam o desempenho e a experiência de condução, e as encomendas para as duas propostas já estão abertas no nosso país

O SUV viu a sua arquitectura eléctrica evoluir de 400 para 800 volts, acompanhado das devidas renovações de software mas também na redução da autonomia, enquanto o coupé beneficiou duma revisão completa do chassis.

Ambos comportam agora a nomenclatura estreada no Polestar 5, passando a designar-se Rear Motor para a tracção traseira e Dual Motor para a integral; o Performance distingue o topo de gama, sendo Dual Motor com Pack Performance no Polestar 4.

Recargas acima de 300 kW Dc

Uma das principais "desvantagens do Polestar 3 face à concorrência mais directa acaba de ser resolvido: o SUV de alto gabarito viu a arquitectura eléctrica da plataforma em que é construído evoluir de 400 para 800 volts.

Significa que a bateria de 92 kWh pode ser recarregada a uns máximos 310 kW DC, que se eleva aos 350 kW DC no acumulador de 106 kWh, bastando uma espera de 22 minutos para carregá-las de dez a 80% das suas capacidades.

O desempenho é reforçado pela optimização do Breathe Charge, um software de gestão que monitoriza continuamente o estado da bateria em tempo real e ajusta dinamicamente a velocidade de carregamento em todas as condições.

Esta evolução apoia-se num novo motor traseiro que eleva sobremaneira a potência do SUV: o Rear Motor debita agora 245 kW (333 cv) e 480 Nm (6,5 segundos dos zero aos 100 km/hora), e a bateria de 92 kWh assume até 603 quilómetros de autonomia.

Com 647 quilómetros eléctricos graças ao acumulador de 106 kWh, o Dual Motor acelera até aos 100 km/hora em 4,7 segundos, para uma velocidade de ponta de 230 km/hora, igual à do topo de gama, quando a versão de um motor "só" faz 210 km/hora.

O Polestar 3 Performance propõe 500 kW (680 cv) e 870 Nm para uma "corrida" dos zero aos 100 km/hora em 3,9 segundos, com a mesma bateria de 106 kWh a dar até 601 quilómetros combinados antes do obrigatório recarregamento.

Novos pormenores a bordo

A qualidade de condução é reforçada com o desligar automático do motor dianteiro, a distribuição de potência orientada para o eixo traseiro, a suspensão revista, as barras estabilizadoras actualizadas no eixo dianteiro, e a afinação do software da direcção.

Actualizado foi igualmente o computador central do SUV com a integração do processador Nvidia Drive AGX Orin, capaz de aumentar a capacidade de processamento em mais de oito vezes na gestão dos sistemas de segurança e funções do veículo.

O arranjo estético do Polestar 3 inclui as novas cores Storm e Krypton para a carroçaria, bem como emblemas em cores contrastantes, enquanto a bordo são introduzidos novo tons e materiais.

Detalhes visuais reforçam a diferenciação entre variantes: os cintos de segurança são em preto no Rear Motor, e preto com faixa dourada no Dual Motor, sendo Swedish Gold integral no Polestar 3 Performance e no Polestar 4 com Pack Performance.

Polestar 4 com chassis refinado

Rebaptizado como Polestar 4 Coupé, mas sem qualquer mexida na potência, bateria e autonomia, foi agora beneficiado com uma profunda recalibração do chassis para melhorar a agilidade, conforto e precisão.

As versões Rear Motor e Dual Motor passam a incluir de série amortecedores passivos de elevada capacidade, novas molas e barras estabilizadoras, bem como batentes em poliuretano (PU) que substituem as molas internas de ressalto.

Esta proposta mantém-se como a mais rápida da gama Polestar, com a versão Dual Motor de tracção integral (400 kW / 544 cv / 686 Nm) a cumprir a aceleração dos zero aos 100 km/hora em apenas 3,8 segundos.

Já a bateria de 102 kWh que equipa ambas as variantes, propõe até 620 e 590 quilómetros, respectivamente, sendo recarregável a 200 kW DC.

Ambos os modelos estão já disponíveis para encomenda, com preços a partir de 82.700 euros para o Polestar 3, e desde 66.200 euros para o Polestar 4.

Texto: P.R.S.

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