Porsche Taycan Turbo GT com 'kit' Manthey recupera recorde de Nürburgring

Só com um inédito kit Manthey é que o Porsche Taycan Turbo GT conseguiu recuperar o recorde da volta mais rápida ao circuito Nürburgring-Nordschleife para um carro de produção antes detido pelos Xiaomi SU7 Ultra e Yangwang U9 Xtreme.
O piloto de testes Lars Kern bateu o próprio recorde, estabelecido em Outubro de 2023, por 12 segundos: contra os anteriores 7:07.55 minutos conseguidos com o pacote Weissach, juntando aquele kit conseguiu baixar a marca para 6:55.53 minutos.
Certo é que esta evolução vai muito para lá das simples alterações estéticas: montado pela primeira vez num "eléctrico", o pacote aerodinâmico nele combinado triplica de 95 para 310 quilos a força descendente a 200 km/hora, ou até 740 quilos a 310 km/hora.
Pela primeira vez, o kit Manthey inclui ajustes no sistema de transmissão que passam por optimizações na bateria e na unidade de controlo, para aumentar de 1.100 para 1.300 amperes a corrente máxima de descarga.
O grupo motopropulsor viu elevada a potência até 600 kW (816 cv), que sobe aos 730 kW (993 cv) durante dez segundos no Attack Mode; quando em Launch Control, mantêm-se os mesmos 760 kW (1.033 cv) mas agora com 1.270 Nm.
Não se ficaram por aqui as alterações : também o chassis foi revisto em termos de controlo das molas e dos amortecedores através do Active Ride, assim como a tracção integral, a direcção traseira e o diferencial autoblocante.
E depois é a montagem de novos e maiores discos de travão compósitos cerâmicos, com 440 mm de diâmetro à frente e 410 mm atrás, e novas pastilhas Performance cuja concepção resiste melhor à fadiga, de acordo com a insígnia germânica.
O que não deixa ninguém indiferente é o visual ainda mais agreste que o Taycan Turbo GT exibe com as várias peças adicionais em fibra de carbono exposta.
Entre elas destacam-se as entradas de ar nos arcos das rodas, agora com extensões afrente e atrás, as saias laterais alargadas e o aerofólio traseiro para optimizar o potencial dinâmico lateral e longitudinal.
As encomendas para o novo kit Manthey a montar naquele super desportivo eléctrico, já com o pacote Weissach, abrem em Junho no nosso país por um preço de partida de 104.568 euros
Texto: P.R.S.
Já segue o Aquela Máquina no Instagram?