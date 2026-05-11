Lexus TZ ataca segmento 'premium' eléctrico com SUV de seis lugares

Aos críticos da ainda reduzida oferta de propostas eléctricas com três filas de bancos, o Lexus TZ é mais uma resposta premium nesse campo ao integrar a gama europeia da insígnia japonesa a partir do primeiro semestre de 2027.

A grelha frontal muito sólida na cor da carroçaria profundamente esculpida está ladeada por ópticas LED em forma de gancho, com a silhueta angular a ser realçada por jantes de 20 a 22 polegadas.

O tejadilho plano até ao pilar C desce sobre a bagageira na forma duma asa, com a porta a ser atravessa por uma faixa luminosa afilada que se estende até aos guarda-lamas.

Enorme para a Europa

Tão grande e espaçoso como justificam os seus 5,10 metros de comprimento por dois de largura e 1,71 metros de altura, o SUV abraça por completo a filosofia "lounge sobre rodas" numa configuração de apenas seis lugares ao melhor estilo americano.

O tecto panorâmico realça um interior de alta qualidade com detalhes em bambu nos 3,05 metros que separam os eixos, sendo invulgar todos os assentos serem aquecidos, com os das duas primeiras filas a serem ventilados e com apoios para as pernas.

Com a terceira fila de bancos montada, existe espaço para transportar quatro malas de 55 litros ou duas de 92 litros para uma capacidade total de 290 litros, que sobe aos 2.017 com o rebatimento das duas últimas filas de bancos.

A decorar o posto de condução está um painel de instrumentos de 12,3 polegadas com múltiplos níveis de visualização, alinhado com um ecrã multimédia de 14 polegadas suportado pela versão LexusConnect mais recente para o infoentretenimento.

Até 530 km eléctricos

O Lexus TZ será proposto como 100% eléctrico apoiado em dois motores para assumirem 300 kW (408 cv) e 536 Nm passados às quatro rodas segundo o sistema de tracção integral Direct4, tendo ainda cinco níveis de travagem regenerativa.

Apesar dos 2.630 quilos que pesa, cumpre os zero aos 100 km/hora nuns velozes 5,4 segundos, mas sem ser indicada a velocidade de ponta, que até acaba por ser um pormenor.

Os condutores mais entusiastas deverão ficar agradados com as rodas traseiras direccionais, para um melhor desempenho e estabilidade, com o modo de condução Comfort a ajustá-las com a tracção para reduzir os balanços laterais da carroçaria.

Como acontece no Lexus RZ 550e F Sport, o sistema de condução manual interactiva simula de forma virtual uma transmissão de oito relações ao gerir as passagens de caixa segundo a pressão no acelerador e a própria velocidade do SUV.

As mudanças podem ser seleccionadas através das patilhas no volante, contando para tal com um conta-rotações no painel de instrumentos para ajudar a optimizar os pontos de passagem, devidamente acompanhado do som dum motor a gasolina.

A bateria de iões de lítio, com 95,8 kWh de capacidade, promete até 530 quilómetros de autonomia combinada, sendo recarregável de dez a 80% em 35 minutos a uns máximos 150 kW DC, tendo de série um carregador AC de 22 kW.

Texto: P.R.S.

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