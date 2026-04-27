Dongfeng Box alarga garantias com preço de campanha

É mais um argumento para tornar apetecível o Dongfeng Box: o citadino eléctrico passa a contar com uma garantia geral de sete anos ou 300.000 quilómetros com a bateria a ficar garantida por dez anos sem limite de quilometragem.

Garantida está igualmente a bateria por dez anos sem limite de quilometragem, sendo estas novas soluções válidas para todos os exemplares comprados após 1 de Março de 2026.

Recorde-se que o Dongfeng Box equipa um propulsor de 70 kW (95 cv) e 160 Nm combinado com uma bateria LFP de 42,3 kWh líquidos para 310 quilómetros, sendo recarregável de 30 a 80% em 30 minutos a 75 kW DC.

Até ao último dia deste Abril, o citadino está a ser beneficiado com uma campanha especial que o coloca a partir de 24.990 euros para cliente particulares.

Texto: P.R.S.

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