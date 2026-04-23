Smart Concept #2 marca regresso do ForTwo com Smart #6 a reboque

Chama-se Concept #2 e será o sucessor do Smart ForTwo que tantos entusiastas conquistou Europa fora para uma mobilidade urbana racional.

Revelado quarta-feira à margem do Auto China que está a acontecer em Pequim, o protótipo anuncia o futuro citadino eléctrico de dois lugares que será oficialmente estreado em Outubro no salão automóvel de Paris.

E nada melhor do que reforçar o ADN do antecessor ao aumentar o comprimento em 10 cm para chegar aos 2,79 metros, com um raio de viragem de 6,95 metros, num corpo cheio de curvas decorado com faróis triangulares e farolins em círculo.

Exuberante quanto baste na pintura bicromática em branco fosco e dourado por fora, escondido dos olhares ficou o arranjo do habitáculo que terá superfícies translúcidas e acabamentos em couro… e até poderá haver uma versão sem capota!

Em estreia está a plataforma Electric Compact Architecture (ECA) em que será construído o futuro Smart #2 e, mesmo se não são avançados dados técnicos finais, a insígnia anuncia uma autonomia perto dos 300 quilómetros.

Sem se conhecer a capacidade, sabe-se apenas que a bateria poderá ser recarregada de dez a 80% em menos de 20 minutos em corrente contínua, devendo também integrar a tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) para dispositivos eléctricos externos.

Smart #6 EHD só para a China?

Não foi só o Concept #2 que a Smart revelou no Global Brand Event 2026 que concretizou em Pequim: a reboque foi apresentado o eléctrico Smart #6 EHD apenas para o mercado chinês numa primeira fase.

Criado pela equipa de design global da Mercedes-Benz, combina uma silhueta aerodinâmica fastback "inspirada" nas formas do tubarão, com o habitáculo a oferecer acabamentos próprios duma berlina premium, e uma bagageira de 525 litros.

A definir o posto de condução estão dois ecrãs OLED de 13 polegadas encastrados no tabliê num ambiente muito tecnológico, sem esquecer o painel de instrumentos.

O Smart #6 equipa um avançado sistema híbrido eléctrico (EHD) para uma autonomia combinada de 1.810 quilómetros segundo o ciclo CLTC chinês, graças a um consumo de gasolina de 3,9 litros por cada centena de quilómetros.

As afinações do chassis foram obra dos técnicos da Mercedes-Benz, patente na asa traseira activa de quatro níveis e na direcção ZF para uma condução dinâmica "genuinamente alemã", como avança a construtora.

Texto: P.R.S.

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