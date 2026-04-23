Hyundai Ioniq 3 em tom desportivo assume 496 km eléctricos

É o modelo mais recente da linha eléctrica da Hyundai apontado ao segmento B e uma certeza é que não passará despercebido nas estradas europeias quando os primeiros exemplares chegarem.

O Ioniq 3 revelado na Semana do Design de Milão assume um visual Aero Hatch, segundo a estreante linguagem estética Arte do Aço, ao combinar uma dianteira aerodinâmica com a traseira dum hatchback em forma de crossover.

Em tudo semelhante ao Concept Three apresentado em Setembro no salão automóvel de Munique, o compacto familiar com espírito desportivo assume potências até 147 cv para uma autonomia combinada a roçar os 500 quilómetros.

Visual Aero Hatch

A Hyundai prossegue em força o alargamento da sua gama alimentada a electrões com um compacto para o segmento B definido por uma estética com raça desportiva apoiada na linguagem Arte do Aço.

"Esticado" aos 4,16 metros de comprimento, com mais 1,5 cm no acabamento N Line, por 1,80 de altura e 1,51 de altura, assume à frente um capô esculpido a terminar em duas barras luminosas que fazem a vez das luzes diurnas.

Curiosos sãos os quatro "pontos" quadrados iluminados sob o logótipo central, que em codificação Morse representam a letra H, ladeados pelos faróis e com o pára-choques a integrar a necessária entrada de ar para arrefecer a bateria.

Aprecia-se a silhueta fastback que a insígnia sul-coreana designa como Aero Hatch, enquanto atrás ressaltam outros quatro quadrados "morseficados" na porta da bagageira a separarem os farolins com assinatura luminosa pixelizada.

Uma asa sobre o porta-bagagens termina a linha da carroçaria duma forma fluida para conseguir um coeficiente aerodinâmico de Cx 0,263 com as jantes de série de 17 polegadas, que poderão evoluir até às 19 polegadas nos acabamentos superiores.

Interior mais convencional

Se por fora o Ioniq 3 é um perfeito íman para focar os olhos, essa ideia sai ainda mais reforçada quando se abrem as portas dum habitáculo mais convencional mas com o espaço aproveitado ao máximo face aos 2,68 metros que separam os dois eixos.

Ao centro do tabliê está o ecrã multimédia de 12,9 ou 14,6 polegadas, segundo o acabamento, "alimentado pelo novo sistema de infoentretenimento Pleos Connect baseado em Android, que a marca explica com conectividade evoluída e interfaces intuitivas.

Um pequeno painel de instrumentos rectangular associado ao visor head-up está acima do volante, com a consola central de dois níveis a separar condutor e acompanhante, mantendo-se os comandos físicos para a climatização e sistema áudio

Ajustado para transportar cinco adultos com conforto, surpreende o tamanho do porta-bagagens que o faz um verdadeiro familiar: são 441 litros de capacidade com a integração da Megabox de 119 litros sob o piso.

Bancos aquecidos e ventilados, sem esquecer os Relaxation Seats, comportam o interior com materiais têxteis reciclados e de base biológica inspirados em paisagens naturais e no design dos móveis italianos da década de 70.

Ioniq 3 N já em desenvolvimento

E o que vale este Hyundai Ioniq 3 em termos motrizes? Construído sobre a plataforma E-GMP de 400 volts, é proposto em tracção dianteira com propulsores de 108 kW (147 cv) no Standard Range, e de 99,5 kW (135 cv) no Long Range, sempre com 250 Nm.

A curiosidade está no mais potente ter o acumulador com menos autonomia, com os zero aos 100 km/hora a cumprirem-se em nove segundos, demorando mais seis décimas no segundo exemplo, para uma velocidade máxima de 170 km/hora em ambos.

Para os fãs de hatchbacks eléctricos desportivos, está já em desenvolvimento o Ioniq 3 N que deverá comportar dois motores eléctricos para uma potência total que poderá chegar aos 215 kW (292 cv) e menos de seis segundos dos zero aos 100 km/hora.

A alimentar o Standard Range está uma bateria LFP de 42,2 kWh para 344 quilómetros combinados, com o Long Range a equipar um acumulador NMC de 61 kWh para 496 quilómetros.

O recarregamento faz-se até 119 kW DC na primeira e até 110 kW DC na segunda, sendo preciso esperar cerca de 30 minutos para ir de dez a 80% da sua capacidade; em AC tem de série um carregador de 11 kW, com o de 22 kW com V2L a ser opção.

A complementar o compacto estão os mais recentes apoios SmartSense ao condutor, destacados pelo assistente de condução em auto-estrada HDA2, suporte "inteligente" de estacionamento remoto, marcha atrás com memória e monitor de visão a 360º.

O que falta saber deste Hyundai Ioniq 3 concebido para o mercado europeu é quanto as diferentes variantes irão custar, sabendo-se apenas que a entrada na gama poderá rondar os 30 mil euros: o lançamento no Velho Continente deverá acontecer já no Outono.

Texto: P.R.S.

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