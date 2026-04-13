Inspiração planetária: Earth e Venus redefinem linha Ioniq da Hyundai

A Hyundai prossegue em alto ritmo a sua estratégia electromóvel com apresentação da submarca Ioniq no salão Auto China que arranca a 24 de Abril… e nada melhor do que fazê-lo com dois protótipos inéditos.

O Venus assume-se como uma berlina coupé de linhas fluidas e refinadas francamente inspiradas nos mais recentes Lamborghini, enquanto o Earth se apresenta como um SUV robusto definido por superfícies esculpidas.

Ambos centrados em apoios tecnológicos evoluídos como a condução autónoma, a primeira proposta comporta uma "cabine" apontada ao condutor, com o segunda a oferecer um ambiente mais relaxado que é próprio de um carro familiar.

É apenas mais um exemplo na intenção declarada da construtora sul-coreana em criar um ecossistema dedicado com sistemas de condução autónoma desenvolvidos com parceiros locais, sem ignorar as soluções híbridas REEV com extensor de autonomia.

Essas tecnologias reflectem o compromisso da Hyundai Motor em regressar ao mercado com uma filosofia verdadeiramente centrada no ser humano, dando prioridades a benefícios tangíveis que respondam às necessidades dos consumidores chineses.

s futuros modelos sob a submarca Ioniq irão receberão nomes de "planetas", numa acção simbólica em que cada carro orbita em redor do cliente e apoiada numa estratégia sempre focada na identidade local como acontece com as marcas "nativas".

Texto: P.R.S.

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