Mercedes-Benz EQS renova-se com volante 'steer-by-wire'… e já o testámos a tombar pinos!

Não foi só o electrizante Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC a merecer destaque nos testes dinâmicos internacionais que decorreram no final de Março em Albufeira.

Aos jornalistas foi dada a oportunidade de "experimentar" o novo volante electrónico steer-by-wire que irá equipar o renovado EQS, ainda profundamente camuflado antes da estreia oficial.

Foi o segundo ensaio a que o Aquela Máquina acedeu num circuito demasiado pequeno para apreciar todas as suas potencialidades, depois de já lhe ter passado pelas mãos em Lisboa o Hypersquare que ilustra o Peugeot Polygon Concept.

Direcção totalmente variável

Sem ligação física entre as rodas e o volante, a sua acção é feita através de sensores e motores eléctricos que tornam a relação de direcção totalmente variável.

Mais manobrável do que a solução hidráulica convencional, as rodas viram rapidamente a baixa velocidade com pequenos movimentos para a esquerda ou direita, reduzindo essa viragem a velocidades mais elevadas com o volante no mesmo ângulo.

Um ângulo limitado a uns máximos 170 graus que evita tirar as mãos daquele bloco horizontal mas que, mesmo assim, "obriga" a cruzar os braços de forma ligeira quando ele é virado na sua totalidade.

Houve vários pinos que sofreram com a falta de prática do condutor no slalom desenhado para este curto ensaio, mas foi o suficiente para perceber quão dinâmica a berlina se torna para uma condução bem mais divertida.

Para tal elogia-se a aliança desta tecnologia steer-by-wire com as rodas traseiras direccionais até um ângulo de dez graus, sem esquecer a reconfiguração da suspensão para melhor responder aos movimentos do volante.

Condução mais efectiva

A resposta dada pelo "guiador" é o mais precisa possível mas talvez demasiado asséptica por não ser muito comunicativa com o condutor, uma sensação que se resolve em minutos ao fim de algumas voltas ao circuito improvisado.

Sem quaisquer vibrações, a dureza da direcção varia de forma significativa segundo o modo de condução mas sempre a velocidades demasiado lentas para apreciar em pleno essas qualidades.

Saudados foram os recursos inovadores que acompanham esta tecnologia: o volante regressa sempre à sua posição original quando se desliga o motor para facilitar a entrada ou a saída do condutor.

Outra particularidade muito prática é o reposicionamento correcto do volante quando é ligada a ignição, com as rodas a ajustarem-se ao seu ângulo de forma automática.

Segurança redundante

A juntar à nova tecnologia de direcção está o reforço da segurança através dum sistema redundante que permite o controlo por um componente alternativo caso o primeiro falhe.

Novidade mesmo é se esse segundo elemento também deixar de funcionar, é activada a direcção nas rodas traseiras, em combinação com o ESP, para manter o controlo efectivo da berlina eléctrica.

Com a estreia oficial a acontecer nas próximas semanas, o renovado Mercedes-Benz EQS será o segundo modelo na Europa, depois do Lexus RZ se se excluírem os Tesla, a ter a opção do volante steer-by-wire.

Texto: Pedro Rodrigues Santos

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