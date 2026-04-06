Kia PV5 Cargo ganha novas variantes; Crew Van ''cresce'' para cinco ocupantes

Novas variantes do Kia PV5 Cargo vão chegar em breve às cidades europeias, tendo como principal missão agilizar o transporte eléctrico de mercadorias a preços mais competitivos.

A Cargo High Roof e a Cargo Standard são as estreias que a construtora sul-coreana tem previstas para o salão de veículos comerciais do Reino Unido que acontece de 21 a 23 de Abril em Birmingham.

Tomando como base o PV5 Cargo Long que já está em comercialização, as duas variantes vêm oferecer novas opções em termos de comprimento e altura para um leque mais alargado de necessidades.

Soluções para logística

A compacta L1H1, apontada a ambientes urbanos pela sua manobrabilidade, passa a ser a versão de entrada na gama Platform Beyond Vehicle (PBV), com a L2H2 a distinguir-se pela capacidade de carga útil, comparável a propostas do segmento superior.

Por saber ficam as especificações e os preços destas novas variantes, sabendo-se que a PV5 Cargo convencional equipa motores de 89,4 kW (122 cv) e 120 kW (163 cv) com 250 Nm.

As baterias NMC de 51,5 e 71,2 kWh, distribuídas respectivamente por aquelas potências, asseguram autonomias de 297 e 416 quilómetros, que no tráfego citadino se alargam aos 427 e 596 quilómetros.

A par do reforço da gama PV5, estará ainda em demonstração no salão britânico o Kia Business Solutions Ecosystem, um conjunto de soluções de carregamento e gestão de frotas focado na utilização empresarial.

De dois para cinco lugares

À margem destas estreias, a insígnia asiática anunciou ainda a nova PV5 Crew Van, uma nova proposta que sublinha a adaptabilidade da arquitectura PBV a outras conversões segundo os sectores de atividade a que se destinam.

Os operadores poderão alternar em poucos segundos a configuração do furgão de dois para cinco ocupantes; um interruptor de alavanca liberta a reclinação do assento, inclina a almofada e desliza a divisória, sem ser necessário usar outras ferramentas.

O furgão passa a oferecer uma área de carga flexível que varia entre 1,28 metros, no modo de cinco lugares, e 1,97 metros, no modo de dois lugares, com o volume de carga a expandir-se de 2,4 para 3,7 m³ até um peso máximo de 625 quilos.

A equipar a PV5 Crew Van está um acumulador NMC de 51,5 kWh para autonomia combinada até 283 quilómetros; a produção arranca já neste Abril mas sem que tenha sido anunciada uma data para a sua chegada aos concessionários europeus.

Texto: P.R.S.

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