Transit City é o novo furgão eléctrico da Ford… com raizes chinesas!

Há um novo comercial a chegar em breve às estradas europeias pelas mãos da Ford Pro: baptizado como Transit City, é o quinto modelo da gama depois dos Courier, Connect, Custom e Transit de "duas toneladas".

A insígnia americana justifica a nova proposta segundo uma lógica muito simples: responder a todas as necessidades profissionais num tamanho perfeitamente adaptado a essas missões e a preços mais acessíveis.

Significa assim que a "eléctrica" Transit City posiciona-se entre o E-Transit Courier e o E-Transit Custom, preenchendo uma lacuna que nunca foi ocupada devido à ausência duma versão Connect alimentada a electrões.

Não é uma renomeação

Reflectindo as suas origens chinesas, a Transit City foi desenvolvida em parceria com a Jiangling Motor Corporation sobre a plataforma eléctrica em que assenta a JMC Touring, para depois ser produzida na fábrica de Nanjing.

O furgão de médio porte é proposto nos formatos L1H1 e L2H2, respectivamente com 1.085 e 1.275 quilos de cargas úteis, sem esquecer a estreia na Ford Pro duma variante chassis-cabine para facilitar conversões específicas.

Se a base técnica é equivalente à "irmã" chinesa, mesmo assim os estilistas da construtora americana tudo fizeram para dar-lhe uma nova face inspirada na Transit Mk III da década de 1980, mas sem entrar em exageros estéticos.

Mesmo assim, a marca do logótipo azul oval insiste num ponto: não se trata duma renomeação de marca, vulgarmente conhecida como rebadging, já que o desenho, os equipamentos e as capacidades de carga foram definidos na Europa.

Números modestos

A fim de minimizar os custos ao máximo, a Ford Pro propõe apenas uma motorização com especificações técnicas "modestas", como se pode confirmar pelo motor de 110 kW (150 cv) e pela bateria LFP de 56 kWh.

Com um autonomia combinada até 254 quilómetros, mas que ainda carece de homologação, a construtora justifica aquele número por ser mais do dobro da média diária cumprida por furgões eléctricos nas cidades europeias.

Tendo sido projectada preferencialmente para percursos urbanos, a potência de carregamento do acumulador também é modesta, não passando duns máximos 87 kW DC, com a média a fixar-se nos 67 kW DC.

Mesmo assim, basta uma "espera" de 33 minutos para carregar a bateria de dez a 80%, bastando dez minutos para conseguir mais 50 quilómetros de autonomia; em corrente alternada para a mesma percentagem é preciso aguardar 4h30.

Poupanças até 40%

O que realmente importa aos gestores de frotas são as poupanças conseguidas com os seus veículos e, nessa questão, a Ford Pro apresenta fortes argumentos para sustentar a Transit City.

A fabricante explica que o custo de propriedade é 40% inferior face ao equivalente a gasóleo, graças a intervalos de manutenção de dois anos ou 40 mil quilómetros, com a bateria a ser garantida por oito anos ou 160 mil quilómetros.

O furgão está razoavelmente bem equipado a bordo como se percebe no painel de instrumentos digital e no ecrã de 12 polegadas para o infoentretenimento, compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

Dispõe ainda de ignição sem chave, ar condicionado, banco do condutor aquecido, controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro com manutenção de faixa, sensores de estacionamento, câmara de marcha atrás e travagem autónoma de emergência.

Ainda sem preços definidos, as encomendas europeias para a Ford Transit City deverão abrir neste segundo trimestre, com os primeiros exemplares a chegarem aos concessionários antes do final do ano.

Texto: P.R.S.

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