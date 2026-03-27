Lexus RZ mais emocionante com caixa ''manual'' de velocidades

Renovado que foi o Lexus RZ em Março do ano passado, o SUV eléctrico recebe agora uma nova funcionalidade que eleva a qualidade e a emoção ao volante.

O Interactive Manual Drive, ou condução manual interactiva, comporta um sistema de mudança de velocidades virtual de oito relações em resposta à utilização do acelerador ou através da selecção através das patilhas na coluna de direcção.

Além de "replicar" as sensações dinâmicas dum motor de combustão, as "passagens de caixa" são acompanhadas de alterações adequadas por um som do motor virtualmente afinado para criar uma maior experiência sensorial.

Dados de "corrida"

Estreado no topo de gama RZ 550e F Sport com os seus 300 kW (408 cv) e 536 Nm, o condutor activa-o pela simples pressão do botão M na consola central, para as mudanças de velocidade serem então efetuadas de forma manual.

O painel de instrumentos assume de imediato um novo indicador que combina um medidor de potência e um tacómetro, indicando os pontos de engrenagem da velocidade, ou o momento ideal para efetuar-se a mudança manual nas patilhas.

Central nesta solução é o sistema de propulsão e transmissão virtual integrado na unidade de controlo electrónico, que recolhe os dados da utilização do acelerador e da velocidade do veículo para calcular a força motriz real.

Em resposta, o condutor recebe em tempo real informações sobre a reacção do acelerador, das forças G, da simulação do som do motor e do tacómetro na instrumentação digital.

Com um preço de 62.882 euros para entrar na gama, o topo de gama RZ 550e F Sport deste SUV premium arranca nos 83,982 euros antes das devidas personalizações.

Texto: P.R.S.

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