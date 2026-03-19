Nissan X-Trail renovado ganha versão N-Trek para a pura aventura

Há SUVs premium que não conseguem disfarçar as suas origens off-road como verdadeiros "jipes" que são. O Nissan X-Trail é um dos exemplos mais conseguidos ao oferecer emoções e desempenhos brilhantes nesses terrenos.

Com mais de 8 milhões de unidades vendidas ao longo dos seus 25 anos de "vida", a actual quarta geração de cinco ou sete lugares foi agora alvo duma remodelação mas sem qualquer "mexida" na sua mecânica híbrida.

O irmão maior do Qashqai renova o estilo por dentro e por fora, ao mesmo tempo que evolui no campo tecnológico; pelo meio ganhou o novo acabamento N-Trek para aventuras ainda mais delirantes.

Evolução estética subtil

São muito discretas as renovações imprimidas ao Nissan X-Trail: mantêm-se os arcos das rodas em plástico, para "abrigar" as jantes em liga leve de 19 polegadas, assim como os protectores inferiores das portas parcialmente cromados.

E se as ópticas dianteiras e traseiras LED, assim como as suas assinaturas luminosas, seguem as mesmas premissas do modelo que substitui, a grelha V-Motion é agora mais larga e com um desenho mais limpo.

O pára-choques frontal também foi subtilmente redesenhado para comportar novas entradas de ar laterais, sendo mais angular a entrada central.

A decoração do habitáculo também não irá decepcionar os adeptos deste SUV com a introdução de novos materiais, com o topo de gama Tekna a exibir estofos acolchoados em pele nos bancos e detalhes em madeira na consola central.

Sem qualquer mudança estão o painel de instrumentos e o ecrã multimédia de 12,3 polegadas, mas o infoentretenimento vê reforçadas as suas valências com o sistema NissanConnect com Google integrado mais evoluído.

Mantêm-se os comandos físicos para as funções mais comuns de climatização, navegação e áudio, agora auxiliados por um assistente vocal.

Micro híbrido de fora?

No que às motorizações 100% híbridas diz respeito, apoiadas no bloco turbo de 1.5 litros aliado a um ou dois propulsores eléctricos, o X-Trail mantém o e-Power de 204 cv com tracção dianteira, e o e-Power e-4ORCE de 213 cv com tracção integral.

Ignorado é se a actual solução micro híbrida de 163 cv, sempre com o mesmo motor a gasolina, se manterá no catálogo quando os primeiros exemplares chegarem aos concessionários europeus nas vésperas do Verão.

Nos apoios à condução, o sistema ProPilot Assist foi redesenhado com novos recursos para reconhecer sinais limitadores de velocidade, e tornar "mais naturais" as travagens e acelerações do controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro.

E depois é o refinamento da monitorização a 360 graus com uma nova visão tridimensional em redor do SUV quando circula a baixa velocidade, sem esquecer a acção do "capô invisível" em terrenos acidentados.

N-Trek mais poderoso

E, por fim, chega a vez da novíssima variante N-Trek, a dar um visual ainda mais assertivo ao Nissan X-Trail para as melhores experiências ao volante fora do asfalto.

É esta versão que revela as evoluções estéticas mais significativas, logo patentes nas três entradas de ar cromadas sobre a parte superior da grelha e detalhes em Magma Red desde o pára-choque frontal até às jantes de 19 polegadas.

Atrás salientam-se as novas ópticas LED e o redesenho do pára-choques na mesma cor da carroçaria, contrastado pela secção inferior em preto brilhante.

Sublinham-se ainda as barras pretas sobre o tejadilho panorâmico eléctrico, enquanto a bordo o forro dos bancos em tecido impermeável CellCloth ilustram bem o seu uso preferencial para o "fora de estrada".

Essa aposta estende-se ao piso da bagageira com tapetes de borracha impermeáveis, sem esquecer um protector de carga reversível, naquela que é uma maneira de confirmar que o N-Trek é o Nissan X-Trail mais ousado de sempre.

Texto: P.R.S.

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