Revolução eléctrica: BMW i3 propõe 469 cv para 900 km de autonomia

São elevadas as expectativas em redor do BMW i3 de nova geração: segundo modelo suportado pela plataforma Neue Klasse, depois do SUV iX3, para a berlina compacta é apontada uma nova dimensão de condução eléctrica.

Revelado ao mundo esta quarta-feira, mantém os elementos de estilo desportivo dum Série 3 pelo seu perfil tenso e dinâmico, apoiado numa potência delirante para mais de 800 quilómetros de autonomia combinada.

Em Agosto arranca a produção na fábrica do grupo alemão em Munique, após passar por um processo de reconversão para produzir apenas aquela linha 100% electrificada, para depois chegar aos concessionários europeus no final do ano.

Segundo de seis "eléctricos"

É o segundo dos seis modelos eléctricos que a insígnia germânica tem "pensados" para a nova plataforma Neue Klasse, mesmo se este BMW i3 não signifique o fim do Série 3 equipado com motores a combustão.

A definir esta proposta estão os seus 4,76 metros de comprimento por 1,87 de largura, com os seus 1,48 metros de altura a não disfarçarem a curta distância ao solo para baixar o centro de gravidade para uma condução mais dinâmica.

As linhas tensas desta berlina compacta assumem o formato de "dois volumes e meio", equilibrado por uma frente alongada e uma traseira curta para uma distância generosa entre os dois eixos.

Sob o capô inclinado a destacar o símbolo da marca, está uma grelha fechada a unir os dois rins iluminados, com as ópticas frontais a distinguirem-se pelas barras verticais das luzes diurnas.

Os pára-choques muito limpos revelam a importância dada à aerodinâmica, enquanto o formato horizontal das ópticas traseiras reforçam a postura mais desportiva.

Os guarda-lamas alargados para jantes de 21 polegadas dão um tom mais robusto às cavas das rodas, enquanto as saias laterais foram especialmente concebidas para criar a ilusão de que o carro está naturalmente inclinado para a frente.

Interior segue premissas do iX3

Um rápido olhar a bordo permite perceber que o posto do condutor adopta a mesma linguagem estilística introduzida originalmente pelo BMW iX3.

Significa que o protagonismo é dado ao BMW Panoramic iDrive, a combinar o Panoramic Vision a toda a largura do pára-brisas com um ecrã central de 17,9 polegadas para o infoentretenimento e um visor head-up tridimensional.

Peca apenas pela ausência de controlos físicos para as funções mais comuns como a climatização, "trocados" por uma barra táctil no ecrã multimédia e por comandos vocais apoiados na inteligência artificial.

A qualidade dos materiais reciclados e dos acabamentos a bordo é irrepreensível, como se quer num premium concebido para criar um ambiente refinado num habitáculo onde não falta espaço graças aos 2,90 metros que separam os eixos.

Falta apenas saber a capacidade da bagageira, que poderá chegar aos 480 litros, e o espaço disponível sob o capô para guardar os cabos de carregamento.

400 km em 10 minutos

E o que se esconde dentro do chassis do BMW i3? Nada mais, nada menos do que os mesmos dois motores eléctricos do iX3 na variante i50 xDrive para conseguir 345 kW (469 cv) e 645 Nm passados às quatro rodas.

Curiosamente, não é avançado o tempo para acelerar dos zero aos 100 km/hora mas deverá ser inferior aos 4,9 segundos que o SUV exibe.

O mesmo acontece com a capacidade da bateria NMC, que no iX3 chega a 108,7 kWh, mesmo se a autonomia máxima anunciada pode roçar os 900 quilómetros combinados.

Graças à arquitectura de 800 volts da plataforma Neue Klasse, é possível carregar o acumulador até 400 kW DC (até 22 kW em corrente alternada), "bastando" dez minutos para conseguir 400 quilómetros suplementares.

Como outros modelos concorrentes, admite o carregamento bidireccional V2L de dispositivos e aparelhos eléctricos até 3,7 kW, dispondo ainda das capacidades V2H e V2G para alimentar uma residência ou injectar electricidade na rede pública.

Heart of Joy central

Sendo a arquitectura da plataforma Neue Klasse do tipo SDV (veículos definidos por software), essa filosofia permite que o mesmo hardware sirva para inúmeras configurações.

Na sua base estão quatro "super cérebros" para comandar toda a electrónica embarcada, com o Heart of Joy a controlar o sistema motriz, a travagem, a aceleração e a recuperação de energia, e até mesmo algumas funções da direcção.

A solução permite que ambos os grupos de sistemas operem em conjunto com tempos de reacção na ordem de milissegundos graças ao seu poder computacional.

Oferecer uma experiência de condução mais intuitiva e dinâmica é o principal objectivo, ao combinar os algoritmos tradicionais com a inteligência artificial.

O novo BMW i3 sobe à linha de montagem em Agosto, com as primeiras entregas a estarem previstas para o último trimestre deste ano; até lá deverão abrir as reservas no nosso país já com os preços definidos.

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