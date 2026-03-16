 Pesquisa
A atracção pelo número da ''besta'': 666 cv para o Porsche Cayenne S Electric

Há uma atracção especial por parte das insígnias premium em equiparar ao número da besta a potência dos seus desportivos.

O Porsche Cayenne S Electric é o exemplo mais recente com os seus "brutos" 666 cv e 1.080 Nm passados às quatro rodas para uns acelerados 3,8 segundos dos zero aos 100 km/hora, e uma velocidade ponta a bater nos 250 km/hora.

A terceira variante deste SUV "promete" até 651 quilómetros de autonomia com uma única carga para a bateria de 113 kWh, sendo recarregável a uns máximos 390 kW DC ou 22 kW AC.

A diferenciá-lo esteticamente dos outros dois "irmãos" da gama está o rearranjo ligeiro dos pára-choques, e as novas jantes em liga leve de 20 polegadas para "calçarem" pneus 255/55 à frente e 305/45 atrás.

Da versão base de 325 kW (442 cv) e 835 Nm que dá entrada à gama, diferencia-se pela inclusão de algumas opções antes exclusivas do Cayenne Turbo Electric, como são exemplo a vectorização de binário Plus e a suspensão Active Ride.

Somam-se ainda os discos de travão carbono-cerâmicos com pinças pintadas a amarelo e a função Push-to-Pass, que dá mais 90 kW (122 cv) aos 400 kW (544 cv) originais durante dez segundos ao SUV.

O Porsche Cayenne S Electric é proposto no nosso país a partir de 132.315 euros, um preço que irá aumentar sobremaneira se se  deixar tentar pela extensa lista de opcionais.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

PorschePorsche Cayenne S ElectricSUVeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

VW ID. Cross ataca pela qualidade e pelo preço… abaixo dos 30 mil euros!

VW ID. Cross ataca pela qualidade e pelo preço… abaixo dos 30 mil euros!

R-Space Lab é o novo ''banco de ensaios'' da Renault

R-Space Lab é o novo ''banco de ensaios'' da Renault

Renault Bridger Concept aliciante para o 'off-road'; chegará à Europa?

Renault Bridger Concept aliciante para o 'off-road'; chegará à Europa?

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.