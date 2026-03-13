Modular em forma de SUV coupé: Dacia Striker vai atacar pelo preço

Ainda a "saborear" a conquista portuguesa do título Carro do Ano 2026 com o Dacia Bigster na última terça-feira, numa feliz coincidência de datas a insígnia franco-romena estreou no mesmo dia a sua proposta familiar mais recente.

O novíssimo Striker segue as mesmas pegadas do SUV mas agora num formato coupé sobre elevado que realça de maneira nada discreta a beleza e elegância das suas linhas.

A proposta revelada na apresentação do plano estratégico futuREady do grupo Renault para a segunda metade desta década, alarga o ataque da Dacia ao segmento C focada na melhor relação qualidade-preço.

Visual distinto da gama

A aposta para este Striker começa logo nas formas de "carrinha" que mal conseguem disfarçar os 4,62 metros que tem de comprimento; são mais 5 cm do que o Bigster, quase a confirmar que o espaço a bordo deverá ser muito generoso.

Afinal, na sua base está a mesma plataforma CMF-B em que aquele SUV é montado, mas também os Sandero, Jogger e Duster, o que significa que a distância entre eixos deverá fixar-se nos mesmos 2,70 metros.

O que surpreende é o SUV coupé optar por um visual bem distinto daqueles modelos que lhe dá uma postura muito mais dinâmica, e pela estreia duma nova assinatura luminosa da marca em forma de T nos faróis e nos farolins.

Imagens de bordo não foram desveladas, nem sequer avançadas a capacidade do porta-bagagens, mas, à partida, a concepção do habitáculo não deverá ser muito diferente do que o Bigster oferece.

Informações técnicas das motorizações são muito escassas mas a Dacia explica que o Striker irá assumir as mesmas soluções hibridizadas a gasolina e GPL que o Bigster comporta, sem esquecer a tracção integral.

Agendada para Junho está a apresentação completa do SUV coupé, previsivelmente com um preço de partida que deverá ser inferior a 25 mil euros no nosso mercado.

Novos "eléctricos" a chegarem

Na calha está igualmente uma nova linha de "eléctricos", com o primeiro modelo a ser construído sobre a mesma plataforma AmpR Small do Renault Twingo a poder chegar ao mercado europeu antes deste ano terminar

Já a quarta geração do Sandero, que só deverá chegar em 2027 ou 2028, será radicalmente diferente do modelo actual em termos de estilo, podendo mesmo inspirar-se no Manifesto Concept apresentado há quase quatro anos.

Construído sobre a plataforma CMF-B, mas rebaptisada RGMP Small, o compacto irá jogar os seus trunfos motrizes em soluções híbridas mas como uma das variantes a poder ser totalmente eléctrica.

Novidade é a variante Stepway separar-se do Sandero para assumir-se em 2027 nas formas dum crossover compacto urbano em versões híbridas, GPL e 100% elétrica.

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